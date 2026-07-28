Gabriel Sara için teklif yolda

Yeni sezon kadrosunu şekillendirmeye çalışan Galatasaray'da bir yandan transfer operasyonu devam ederken, ayrılık ihtimali bulunan futbolcularla ilgili gelişmeler de yakından takip ediliyor.
ADA'DAN İLGİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinin ilgisi sürüyor. Sakatlığını tamamen atlatarak takımla birlikte çalışmalara başlayan Sara için, İngiltere'den birkaç kulübün harekete geçtiği öğrenildi.
TEKLİF YOLDA
Premier Lig temsilcileri, yıldız futbolcunun menajeriyle temaslarını sürdürürken, kısa süre içinde Galatasaray'a resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.
BEKLENTİ 30 MİLYON EURO ÜZERİ
Öte yandan Galatasaray yönetiminin de yüksek bir teklif gelmesi halinde Gabriel Sara'nın ayrılığına sıcak baktığı belirtiliyor. Sarı-kırmızılıların, 26 yaşındaki futbolcu için beklentisinin 30 milyon Euro'nun üzerinde olduğu ifade ediliyor.
Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde hız kazanması beklenirken, Premier Lig ekiplerinin yapacağı resmi hamle Galatasaray'ın kararında belirleyici olacak.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan Gabriel Sara, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.
ADA'DAN İLGİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinin ilgisi sürüyor. Sakatlığını tamamen atlatarak takımla birlikte çalışmalara başlayan Sara için, İngiltere'den birkaç kulübün harekete geçtiği öğrenildi.
TEKLİF YOLDA
Premier Lig temsilcileri, yıldız futbolcunun menajeriyle temaslarını sürdürürken, kısa süre içinde Galatasaray'a resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.
BEKLENTİ 30 MİLYON EURO ÜZERİ
Öte yandan Galatasaray yönetiminin de yüksek bir teklif gelmesi halinde Gabriel Sara'nın ayrılığına sıcak baktığı belirtiliyor. Sarı-kırmızılıların, 26 yaşındaki futbolcu için beklentisinin 30 milyon Euro'nun üzerinde olduğu ifade ediliyor.
Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde hız kazanması beklenirken, Premier Lig ekiplerinin yapacağı resmi hamle Galatasaray'ın kararında belirleyici olacak.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan Gabriel Sara, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.