Beşiktaş'a güven veren performans: Nübel

Beşiktaş'ın büyük uğraşlar sonucunda Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Alexander Nübel, ilk resmî sınavındaki performansıyla camianın güvenini kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz perşembe oynanan Midtjylland maçında net pozisyonda Billing'e gol izni vermeyen Alman eldiven, tribünlerden büyük alkış aldı.
Soğukkanlı yapısıyla dikkat çeken 29 yaşındaki file bekçisi, pas isabet oranıyla da otoritelerden tam not aldı. İki ayağına hâkim olan ve Vaclav Cerny'ye müthiş bir pas veren Nübel, 100'üncü yıl şampiyonluğunda önemli rol oynayan Kolombiyalı kaleci Oscar Cordoba'yı hatırlattı.
Hırsıyla dikkat çekiyor
Antrenmanlarda hırsıyla dikkat çeken Alexander Nübel, Başakşehir'den kadroya dâhil edilen meslektaşı Doğan Alemdar ile de iyi anlaşıyor. Sorumluluk almayı seven ve takım arkadaşlarıyla iletişimi güçlü olan Alman file bekçisi, ilk 11'deki yerini garantiledi. Siyah-beyazlı taraftarların çoğu, "Seneler sonra sağlam bir kalecimiz oldu" görüşünde birleşti.
Soğukkanlı yapısıyla dikkat çeken 29 yaşındaki file bekçisi, pas isabet oranıyla da otoritelerden tam not aldı. İki ayağına hâkim olan ve Vaclav Cerny'ye müthiş bir pas veren Nübel, 100'üncü yıl şampiyonluğunda önemli rol oynayan Kolombiyalı kaleci Oscar Cordoba'yı hatırlattı.
Hırsıyla dikkat çekiyor
Antrenmanlarda hırsıyla dikkat çeken Alexander Nübel, Başakşehir'den kadroya dâhil edilen meslektaşı Doğan Alemdar ile de iyi anlaşıyor. Sorumluluk almayı seven ve takım arkadaşlarıyla iletişimi güçlü olan Alman file bekçisi, ilk 11'deki yerini garantiledi. Siyah-beyazlı taraftarların çoğu, "Seneler sonra sağlam bir kalecimiz oldu" görüşünde birleşti.