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Beşiktaş'a güven veren performans: Nübel

Beşiktaş'ın 29 yaşındaki Alman kalecisi Nübel, Midtjylland maçındaki performansıyla siyah-beyazlı camiaya güven verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 10:10 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2026 10:12
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'a güven veren performans: Nübel
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Beşiktaş'ın büyük uğraşlar sonucunda Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Alexander Nübel, ilk resmî sınavındaki performansıyla camianın güvenini kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz perşembe oynanan Midtjylland maçında net pozisyonda Billing'e gol izni vermeyen Alman eldiven, tribünlerden büyük alkış aldı.

Soğukkanlı yapısıyla dikkat çeken 29 yaşındaki file bekçisi, pas isabet oranıyla da otoritelerden tam not aldı. İki ayağına hâkim olan ve Vaclav Cerny'ye müthiş bir pas veren Nübel, 100'üncü yıl şampiyonluğunda önemli rol oynayan Kolombiyalı kaleci Oscar Cordoba'yı hatırlattı.

Hırsıyla dikkat çekiyor

Antrenmanlarda hırsıyla dikkat çeken Alexander Nübel, Başakşehir'den kadroya dâhil edilen meslektaşı Doğan Alemdar ile de iyi anlaşıyor. Sorumluluk almayı seven ve takım arkadaşlarıyla iletişimi güçlü olan Alman file bekçisi, ilk 11'deki yerini garantiledi. Siyah-beyazlı taraftarların çoğu, "Seneler sonra sağlam bir kalecimiz oldu" görüşünde birleşti. 

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