Trabzonspor'a Batagov'dan müjdeli haber

Trabzonspor'un sol stoperdeki en güvenilir ismi Arseniy Batagov, geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru yaşadığı diz sakatlığının ardından ameliyat olmuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Rehabilitasyon süreci devam eden ve takımla birlikte Avusturya kampında bulunan futbolcunun, beklenenden erken sahalara döneceği belirtildi. Ukraynalı yıldız, büyük ihtimalle Eylül ayının başında topla çalışmalara başlayacak. Sonrasında fiziksel yüklemeler yapılacak ve yavaş yavaş takıma katılacak.
Eylül-Ekim'deki birleşik Milli aranın yanı sıra Kasım ayında da bir Milli ara daha var. Dolayısıyla 25 yaşındaki oyuncunun kaçıracağı maç sayısı da çok fazla olmayacak.
Eylül-Ekim'deki birleşik Milli aranın yanı sıra Kasım ayında da bir Milli ara daha var. Dolayısıyla 25 yaşındaki oyuncunun kaçıracağı maç sayısı da çok fazla olmayacak.