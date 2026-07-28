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Okan Buruk: "Günah keçisi Leroy Sane değil"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, öğrencisi Leroy Sane ile ilgili konuştu. Başarılı teknik adam, Sane'nin Dünya Kupası nedeniyle Almanya'da günah keçisi ilan edilmesinin doğru olmadığını dile getirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 10:02
Haber: Sporx.com dış haberler
Okan Buruk: 'Günah keçisi Leroy Sane değil'
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Okan Buruk, Leroy Sane'nin Dünya Kupası nedeniyle Almanya'da günah keçisi ilan edilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Alman öğrencisine destek veren başarılı teknik adam, "Leroy Sane, Almanya'da Dünya Kupası ile ilgili günah keçisi olarak seçilebilecek en son isimlerden biri. Her maçta elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı ve bunun için çok çaba sarf etti. Ne yazık ki bu neredeyse bir moda haline geldi. Açıkçası, Leroy Sane'yi şimdi günah keçisi ilan etmelerini biraz komik buluyorum. Dünya Kupası'nda kötü bir performans sergilemedi." dedi.

Okan Buruk, "Leroy'un tatilden çok olumlu bir ruh haliyle döndüğünü özellikle söylemeliyim. Takım ortamında kendisini çok rahat hissediyor. Şu anda fiziksel olarak onu yeniden forma sokuyoruz. Yeni sezonda tekrar onunla çalışacağımız için sabırsızlanıyoruz." diye konuştu.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan 30 yaşındaki Leroy Sane, 7 gol attı ve 9 asist yaptı.  

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