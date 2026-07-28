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Trabzonspor'a Folcarelli'den iyi haber

Trabzonspor'da sakatlık yaşayan orta saha oyuncusu Tim Jabol-Folcarelli'nin ciddi bir durumu bulunmuyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 10:32
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'a Folcarelli'den iyi haber
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Trabzonspor'un Eintracht Frankfurt ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle riske edilmeyen Tim Folcarelli taraftarları korkutmuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İdman esnasında aldığı darbe sonrası kalça bölgesindeki tedavisine hemen başlanan ve maç kadrosuna dahil edilmeyen başarılı orta saha oyuncusu için korkulan olmadı.

Yapılan kontrollerin ardından Folcarelli'nin sakatlığında endişe edilecek kötü bir durumun bulunmadığı ve kısa süre içerisinde takımla çalışmalara devam edeceği öğrenildi.

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