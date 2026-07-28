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Kocaelispor'da iki sakatlık hakkında açıklama!

Kocaelispor, Petkovic ve Susoho'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 11:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kocaelispor'da iki sakatlık hakkında açıklama!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Hırvat golcü Bruno Petkovic ve orta saha oyuncusu Mahamadou Susoho'nun sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün açıklamasında, "Takımımızın 24 Temmuz'da oynadığı hazırlık maçında sol kasığında hissettiği ağrı nedeniyle oyundan alınan futbolcumuz Mahamadou Susoho'nun yapılan klinik değerlendirmesi ve MR görüntülemesi sonucunda sol kasık kas grubunda grade 2 kas yaralanması tespit edilmiştir. Aynı hazırlık maçının ardından sağ üst ön adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Bruno Petkovic'in yapılan klinik değerlendirmesi ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst ön adalesinde zorlanmaya bağlı ödem tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

İki futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.

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