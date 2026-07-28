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Tiago Djalo'dan Beşiktaş'a müjde!

Sakatlığını atlatan Tiago Djalo, Midtjylland ile oynanacak rövanş maçı öncesinde takımla çalışmalara başladı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Portekizli savunmacıyı ilk 11'de görevlendirmesi bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 10:30
Haber: Fanatik
Tiago Djalo'dan Beşiktaş'a müjde!
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Beşiktaş'ta Midtjylland ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde Tiago Djalo'dan sevindirici haber geldi. İlk maçta sakatlık yaşayan deneyimli stoper, tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TAKIMLA ÇALIŞTI

Dolmabahçe'de oynanan ilk mücadelede yaşadığı sakatlık sonrası yerini Agbadou'ya bırakan Tiago Djalo'nun durumunun ciddi olmadığı ve tedbir amaçlı dinlendirildiği öğrenildi. Portekizli savunmacı, gerçekleştirilen son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

İLK 11'E DÖNÜYOR

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, perşembe günü deplasmanda oynanacak rövanş karşılaşmasında savunmanın merkezinde Emirhan Topçu ile Tiago Djalo'ya görev vermesi bekleniyor. Beklerde ise Murillo ve Rıdvan Yılmaz'ın forma giymesi öngörülüyor. İtalyan teknik adamın, ilk maçta kazanan kadroyu büyük ölçüde koruyacağı ifade edildi.

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