28 Temmuz
KuPS Kuopio -Sabah FK
18:00
28 Temmuz
Lincoln Red Imps FC-Mjaellby
19:00
28 Temmuz
Dinamo Zagreb-Thun
21:00
28 Temmuz
NK Celje-Egnatia
21:15
28 Temmuz
Heart of Midlothian-Sturm Graz
21:45
28 Temmuz
Shamrock -Ararat Armenia
22:00
28 Temmuz
Apollon Limassol-Dila Gori
20:00
28 Temmuz
Riga FC-FK Vardar
20:00
28 Temmuz
CSKA 1948-Spartak Trnava
20:30
28 Temmuz
Drita-Floriana
21:00
28 Temmuz
Rizespor-Hull City
19:00
28 Temmuz
Real Madrid-Leganes
19:00
28 Temmuz
Aston Villa-Real Sociedad
21:30
28 Temmuz
Stoke City-Everton
21:45

Fenerbahçe, tur için sahada!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze'ye konuk oluyor. Sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 11:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, tur için sahada!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Mücadeleyi, Belçikalı hakem Lothar D'hondt yönetecek. D'hondt'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Romain Devillers ve Nico Claes yapacak.

Turun ilk maçında Kadıköy'de rakibini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlik halinde eşleşmeyi geçen taraf olacak. Ev sahibi ekibin 1 farklı galibiyeti durumunda maç uzatmalara gidecek. Uzatma bölümünde sonuç değişmezse seri penaltı atışları turu geçen tarafı belirleyecek. Gornik Zabrze'nin 2 ve daha farklı galibiyeti durumunda ise Fenerbahçe organizasyona veda edecek.

Sarı-lacivertliler, rakibini elemesi durumunda 3. eleme turunda Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze karşısındaki muhtemel ilk 11'i şöyle:

Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler yer alıyor:

Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Sidiki Cherif.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.