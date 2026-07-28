Gençlerbirliği'nde görev dağılımı yapıldı!

Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı gerçekleştirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulübün açıklamasına göre 25 Temmuz Cumartesi günkü olağanüstü genel kurulda göreve getirilen Haydar Arda Çakmak başkanlığındaki yeni yönetim, ilk toplantısını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptı.
Başkent temsilcisinin yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle oluştu:
Haydar Arda Çakmak: Başkan
Arif Ölmez: Başkan yardımcısı
Gün Emre İçer: Başkan yardımcısı
Ahmet Turgut: Sponsorluktan sorumlu başkan yardımcısı
Mehmet Doğru: Altyapıdan sorumlu başkan yardımcısı
Hüseyin Şen: Futbol şubeden sorumlu başkan yardımcısı
Şevder Oyman: Genel sekreter
İbrahim Ethem Koşar: Sayman
Murat Ilıkan: Basın sözcüsü
Seçkin Altınel: Mali işlerden sorumlu asbaşkan
Gökhan Kavlak: TFF ile ilişkilerden sorumlu asbaşkan
Oktay Banlı: Sağlıktan sorumlu asbaşkan
Latif Orhan: Tesislerden sorumlu asbaşkan
Hacı Altınok: Yerel yönetimlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi
Hüseyin Yalçın: Yerel yönetimlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi
Cevdet Toptaş: Amatör branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi
Tayfun Bağlan: Taraftardan sorumlu yönetim kurulu üyesi
Habib Aktaş: Hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi
Tarık Demirelli: Kamudan sorumlu yönetim kurulu üyesi
Kadir Özgür Keskin: Gelir getirici işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi
Bahri Kavak: Gelir getirici faaliyetlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi
Enes Altınışık: Sportif AŞ'den sorumlu yönetim kurulu üyesi
Tolga Arslan: Sportif AŞ'den sorumlu yönetim kurulu üyesi
Murat Kahramaner: Stadyumdan sorumlu yönetim kurulu üyesi
Arslan Atar: Tesislerden sorumlu yönetim kurulu üyesi
Başkent temsilcisinin yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle oluştu:
Haydar Arda Çakmak: Başkan
Arif Ölmez: Başkan yardımcısı
Gün Emre İçer: Başkan yardımcısı
Ahmet Turgut: Sponsorluktan sorumlu başkan yardımcısı
Mehmet Doğru: Altyapıdan sorumlu başkan yardımcısı
Hüseyin Şen: Futbol şubeden sorumlu başkan yardımcısı
Şevder Oyman: Genel sekreter
İbrahim Ethem Koşar: Sayman
Murat Ilıkan: Basın sözcüsü
Seçkin Altınel: Mali işlerden sorumlu asbaşkan
Gökhan Kavlak: TFF ile ilişkilerden sorumlu asbaşkan
Oktay Banlı: Sağlıktan sorumlu asbaşkan
Latif Orhan: Tesislerden sorumlu asbaşkan
Hacı Altınok: Yerel yönetimlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi
Hüseyin Yalçın: Yerel yönetimlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi
Cevdet Toptaş: Amatör branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi
Tayfun Bağlan: Taraftardan sorumlu yönetim kurulu üyesi
Habib Aktaş: Hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi
Tarık Demirelli: Kamudan sorumlu yönetim kurulu üyesi
Kadir Özgür Keskin: Gelir getirici işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi
Bahri Kavak: Gelir getirici faaliyetlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi
Enes Altınışık: Sportif AŞ'den sorumlu yönetim kurulu üyesi
Tolga Arslan: Sportif AŞ'den sorumlu yönetim kurulu üyesi
Murat Kahramaner: Stadyumdan sorumlu yönetim kurulu üyesi
Arslan Atar: Tesislerden sorumlu yönetim kurulu üyesi