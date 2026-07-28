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Kocaelisporlu Dan Agyei'den iddialı sözler!

Kocaelisporlu Dan Agyei, yeni sezonda çok daha hazır olduğunu belirterek taraftarlara daha fazla gol ve asist sözü verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 13:13
Fotoğraf: X.com
Kocaelisporlu Dan Agyei'den iddialı sözler!
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Kocaelispor'un hücum oyuncusu Dan Agyei, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezonun kendisi için adaptasyon süreciyle geçtiğini ifade eden İngiliz futbolcu, bu sezon çok daha iyi bir performans sergileyeceğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "DAHA FAZLA GOL VE ASİST BEKLEYEBİLİRLER"

Yeni sezon hazırlık kampının yoğun tempoda geçtiğini belirten Dan Agyei, takım olarak lige en iyi şekilde hazırlanmak için çalıştıklarını ifade etti.

Geçen sezon yeni bir lige ve yeni bir ortama alışmasının zaman aldığını dile getiren Agyei, "Kampımız oldukça yoğun geçiyor. Hepimiz ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Geçtiğimiz sezon yeni bir lige ve yeni bir ortama alışmak benim için biraz zaman aldı. Ancak artık tamamen adapte oldum. Bu sezon kendimi çok daha iyi hissediyorum. Taraftarlarımız benden daha fazla gol ve asist bekleyebilir. Ben de bunu sahada göstermek istiyorum." dedi. (Özgür Kocaeli)

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