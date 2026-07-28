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Kocaelispor'un genç futbolcusu Ege Bilim: "Önceliğim Kocaelispor"

Kocaelispor'un genç futbolcusu Ege Bilim, farklı kulüplerden teklifler almasına rağmen önceliğinin yeşil-siyahlı ekip olduğunu belirterek takımda kalmak istediğini söyledi.

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calendar 28 Temmuz 2026 13:30
Kocaelispor'un genç futbolcusu Ege Bilim: 'Önceliğim Kocaelispor'
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Kocaelispor'un genç futbolcusu Ege Bilim, Topuk Yaylası Kampı'nda açıklamalarda bulundu. Yeni sezon öncesi çalışmaların yoğun tempoda sürdüğünü belirten genç oyuncu, hedefinin Kocaelispor formasıyla yoluna devam etmek olduğunu ifade etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "HEDEFİM KOCAELİSPOR'DA KALMAK"

Kamp çalışmalarının verimli geçtiğini belirten Ege Bilim, Riva kampının ardından Topuk Yaylası'nda hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Genç oyunculara teknik heyetin yaklaşımından memnun olduğunu dile getiren Bilim, "Hocamızın genç oyunculara karşı tutumu gerçekten çok iyi. Sürekli bizi geliştirmeye ve yeni şeyler öğretmeye çalışıyor. Biz de onun verdiği bilgilerle gelişmeye devam ediyoruz." dedi.

"ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

Geçen sezonun devre arasında Yalova FK'da kiralık olarak forma giydiğini hatırlatan Ege Bilim, farklı kulüplerden teklifler aldığını ancak önceliğinin Kocaelispor olduğunu vurguladı.

Genç futbolcu, "Beni arayan, soran birçok kulüp oluyor. Ancak hepsine önceliğimin Kocaelispor olduğunu söylüyorum. Hedefim burada kalmak. Takımda yer alabilmek için elimden geleni yapıyorum. Son karar hocamızın takdiri olacak." ifadelerini kullandı. (Özgür Kocaeli)

 

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