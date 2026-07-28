Fenerbahçe, Avrupa'da 302. maçına çıkıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze'ye konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 302. sınavını verecek. Sarı-lacivertliler, geride kalan 301 maçta 119 galibiyet elde ederken, Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 44. kez sahaya çıkacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AVRUPA'DA 302. RANDEVU
Avrupa kupalarında bugüne kadar 301 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 119 galibiyet, 65 beraberlik ve 117 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler söz konusu mücadelelerde 410 gol atarken, kalesinde ise 423 gol gördü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 44. MAÇ
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 44. maçına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, daha önce oynadığı 43 karşılaşmada 16 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 63 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 51 gole engel olamadı.
Avrupa kupalarında bugüne kadar 301 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 119 galibiyet, 65 beraberlik ve 117 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler söz konusu mücadelelerde 410 gol atarken, kalesinde ise 423 gol gördü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 44. MAÇ
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 44. maçına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, daha önce oynadığı 43 karşılaşmada 16 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 63 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 51 gole engel olamadı.