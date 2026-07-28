Makana Baku'dan Kocaelispor taraftarına mesaj!

Kocaelispor'un yeni transferlerinden Makana Baku, Topuk Yaylası Kampı'nda açıklamalarda bulundu. Yeni sezon öncesi heyecanını dile getiren deneyimli futbolcu, yeşil-siyahlı taraftarların karşısına çıkmak için sabırsızlandığını ifade etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "MAÇLARIN BAŞLAMASINI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"
Kocaelispor gibi büyük bir kulübe transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten Makana Baku, "Burada olmaktan mutluyum. Bu büyük kulübün bir parçası olmaktan ve formasını giyecek olmaktan mutluyum. Maçların başlamasını büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.
Kamp çalışmalarının verimli geçtiğini ifade eden Baku, "Kampımız iyi geçiyor. Önümüzde iki hazırlık maçımız var. Şu anda tamamen onlara odaklanmış durumdayız." sözlerini kullandı.
"TARAFTARLARA MESAJIMI OYUNUMLA VERECEĞİM"
Yeni sezon hedefleriyle ilgili konuşan Baku, beklentiler için henüz erken olduğunu belirterek, "Beklentileri şimdiden söylemek zor. Takımıma güveniyorum ancak önce ilk maçı görmek gerekiyor. Yine de oldukça pozitifim ve güzel umutlarım var." ifadelerini kullandı.
Taraftarlara mesajının sorulması üzerine ise deneyimli futbolcu, "Çok konuşan biri değilim. Elimden geldiğince yeteneğimi ve işimi sahada sergilemekten yanayım. Taraftarlara mesajımı oyunumla vermek istiyorum." diye konuştu. (Özgür Kocaeli)
Kocaelispor gibi büyük bir kulübe transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten Makana Baku, "Burada olmaktan mutluyum. Bu büyük kulübün bir parçası olmaktan ve formasını giyecek olmaktan mutluyum. Maçların başlamasını büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.
Kamp çalışmalarının verimli geçtiğini ifade eden Baku, "Kampımız iyi geçiyor. Önümüzde iki hazırlık maçımız var. Şu anda tamamen onlara odaklanmış durumdayız." sözlerini kullandı.
"TARAFTARLARA MESAJIMI OYUNUMLA VERECEĞİM"
Yeni sezon hedefleriyle ilgili konuşan Baku, beklentiler için henüz erken olduğunu belirterek, "Beklentileri şimdiden söylemek zor. Takımıma güveniyorum ancak önce ilk maçı görmek gerekiyor. Yine de oldukça pozitifim ve güzel umutlarım var." ifadelerini kullandı.
Taraftarlara mesajının sorulması üzerine ise deneyimli futbolcu, "Çok konuşan biri değilim. Elimden geldiğince yeteneğimi ve işimi sahada sergilemekten yanayım. Taraftarlara mesajımı oyunumla vermek istiyorum." diye konuştu. (Özgür Kocaeli)