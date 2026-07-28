Gaziantep FK'dan Arif Kocaman hamlesi!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Gaziantep FK, savunma hattını güçlendirmek için Arif Kocaman'ı gündemine aldı. Kırmızı-siyahlıların, Kayserispor ile yollarını ayıran 22 yaşındaki stoperin transferinde önemli mesafe kat ettiği iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ARİF KOCAMAN LİSTENİN ÜST SIRASINDA
Teknik heyetin raporu doğrultusunda savunmaya genç ve Süper Lig tecrübesi bulunan bir isim kazandırmak isteyen Gaziantep FK'nın, Arif Kocaman'ı transfer listesinin üst sıralarına aldığı belirtildi.
GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR
Edinilen bilgilere göre Gaziantep FK yönetimi, bonservisi elinde bulunan Arif Kocaman'ın transfer şartlarını değerlendirmeye başladı. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği, genç futbolcunun da kariyerine Gaziantep FK'da devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.
GEÇEN SEZON 18 MAÇA ÇIKTI
2025-2026 sezonunda Kayserispor formasıyla 18 resmi karşılaşmada görev yapan Arif Kocaman, toplam 1.225 dakika sahada kaldı. Genç stoper, fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve mücadeleci yapısıyla dikkat çekti. (Olay Medya)
Teknik heyetin raporu doğrultusunda savunmaya genç ve Süper Lig tecrübesi bulunan bir isim kazandırmak isteyen Gaziantep FK'nın, Arif Kocaman'ı transfer listesinin üst sıralarına aldığı belirtildi.
GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR
Edinilen bilgilere göre Gaziantep FK yönetimi, bonservisi elinde bulunan Arif Kocaman'ın transfer şartlarını değerlendirmeye başladı. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği, genç futbolcunun da kariyerine Gaziantep FK'da devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.
GEÇEN SEZON 18 MAÇA ÇIKTI
2025-2026 sezonunda Kayserispor formasıyla 18 resmi karşılaşmada görev yapan Arif Kocaman, toplam 1.225 dakika sahada kaldı. Genç stoper, fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve mücadeleci yapısıyla dikkat çekti. (Olay Medya)