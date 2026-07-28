28 Temmuz
KuPS Kuopio -Sabah FK
18:00
28 Temmuz
Lincoln Red Imps FC-Mjaellby
19:00
28 Temmuz
Dinamo Zagreb-Thun
21:00
28 Temmuz
NK Celje-Egnatia
21:15
28 Temmuz
Heart of Midlothian-Sturm Graz
21:45
28 Temmuz
Shamrock -Ararat Armenia
22:00
28 Temmuz
Apollon Limassol-Dila Gori
20:00
28 Temmuz
Riga FC-FK Vardar
20:00
28 Temmuz
CSKA 1948-Spartak Trnava
20:30
28 Temmuz
Drita-Floriana
21:00
28 Temmuz
Rizespor-Hull City
19:00
28 Temmuz
Real Madrid-Leganes
19:00
28 Temmuz
Aston Villa-Real Sociedad
21:30
28 Temmuz
Stoke City-Everton
21:45

Gaziantep FK'dan Arif Kocaman hamlesi!

Gaziantep FK, Kayserispor'dan ayrılan genç stoper Arif Kocaman'ı kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 13:38
Fotoğraf: X.com
Gaziantep FK'dan Arif Kocaman hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Gaziantep FK, savunma hattını güçlendirmek için Arif Kocaman'ı gündemine aldı. Kırmızı-siyahlıların, Kayserispor ile yollarını ayıran 22 yaşındaki stoperin transferinde önemli mesafe kat ettiği iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ARİF KOCAMAN LİSTENİN ÜST SIRASINDA

Teknik heyetin raporu doğrultusunda savunmaya genç ve Süper Lig tecrübesi bulunan bir isim kazandırmak isteyen Gaziantep FK'nın, Arif Kocaman'ı transfer listesinin üst sıralarına aldığı belirtildi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR

Edinilen bilgilere göre Gaziantep FK yönetimi, bonservisi elinde bulunan Arif Kocaman'ın transfer şartlarını değerlendirmeye başladı. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği, genç futbolcunun da kariyerine Gaziantep FK'da devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.

GEÇEN SEZON 18 MAÇA ÇIKTI

2025-2026 sezonunda Kayserispor formasıyla 18 resmi karşılaşmada görev yapan Arif Kocaman, toplam 1.225 dakika sahada kaldı. Genç stoper, fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve mücadeleci yapısıyla dikkat çekti. (Olay Medya)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.