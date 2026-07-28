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Bahçeşehir Koleji'ne Fransız uzun forvet

Bahçeşehir Koleji, Fransız basketbolcu Damien Inglis'i kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 14:57
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Bahçeşehir Koleji'ne Fransız uzun forvet
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Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Fransız uzun forvet Damien Inglis'i kadrosuna kattığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayan ve son olarak Yokohama B-Corsairs forması giyen NBA patentli Fransız oyuncu, 2026-2027 sezonunda takımımızın başarısı için ter dökecek."



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