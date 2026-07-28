Bahçeşehir Koleji'ne Fransız uzun forvet

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Fransız uzun forvet Damien Inglis'i kadrosuna kattığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayan ve son olarak Yokohama B-Corsairs forması giyen NBA patentli Fransız oyuncu, 2026-2027 sezonunda takımımızın başarısı için ter dökecek."
"Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayan ve son olarak Yokohama B-Corsairs forması giyen NBA patentli Fransız oyuncu, 2026-2027 sezonunda takımımızın başarısı için ter dökecek."