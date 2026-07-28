3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Bigaspor, dış transferde Aliağa FK'dan sol bek Oktay Kancı (33) ve Karabük İdmanyurdu Spor'dan kaleci Haktan Şentürk (18) ile anlaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çanakkale temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Oktay Kancı ile 2+1 yıllık, Haktan Şentürk ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Yeni transferlerimize Bigaspor ailemize hoş geldin diyor, mavi-beyaz formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" denildi.
Bigaspor'da Oktay ve Haktan imzaladı
Bigaspor, dış transferde Aliağa FK'dan sol bek Oktay Kancı ve Karabük İdmanyurdu Spor'dan kaleci Haktan Şentürk ile anlaştı.
SPORX AI BAKIŞI
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Okan Buruk'tan mağlubiyet sonrası transfer açıklaması!
-
9
Davinson Sanchez'e yeni talip!
-
8
Konstantinos Karetsas, Dortmund'a gidiyor!
-
7
Okan Buruk'tan Can Uzun yanıtı
-
6
Ruben Amorim'den Rafael Leao sözleri!
-
5
Lothar Matthaus'tan Jamal Musiala yorumu
-
4
Salah'ın talepleri Beşiktaş'ı durdurdu!
-
3
İşte Fenerbahçe'nin Leao için ilk teklifi!
-
2
Ertuğrul Doğan'dan Salah açıklaması
-
1
Fenerbahçe'den takas formülü
- 17:58 Mültecilikten NBA'ye: Wenyen Gabriel
- 17:32 Nottingham Forest, Sangare ile nikah tazeledi!
- 17:16 Bradley Barcola'dan Liverpool'a yeşil ışık!
- 16:53 Roberto Mancini, İtalya'ya geri döndü
- 16:52 Carlo Holse, MLS'e transfer oldu
- 16:49 Fenerbahçe'den 1. Lig'e gitti: Yiğit Fidan
- 16:49 Galatasaray Daikin'den Eylül Karadaş hamlesi!
- 16:27 Matthis Abline, Monaco'ya imza atıyor!
- 16:15 Al Ahly, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Omar Fayed'i istiyor!
- 16:10 Galatasaray potaya Fransız yıldız takviyesi yaptı: Marine Fauthoux
- 16:07 Osman Zeki Korkmaz: "10 takımın içinde yarışan olmak bizim için öncelikli hedef"
- 16:04 Aliağa FK'da kaleci Halil imzaladı
- 16:01 Galatasaray'dan canlı takip: Franculino Dju
- 16:01 Aubameyang neden Çorum'a gelmedi? Uğur Uçar açıkladı!
- 15:44 Beşiktaş'ta Eljif Elmas sesleri!
- 15:42 Mavericks, Dereck Lively II ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı
- 15:41 Pelicans, Bennedict Mathurin için devreye girdi
- 15:41 Shaq: "Joel Embiid, gelecek sezon Jokic'i geride bırakacak"
- 15:39 Heat'in 'LeBron James basın toplantısı' hatasının gerçek nedeni belli oldu
- 15:37 Hasan Kubilay Alcu, WBA Asia Orta Doğu şampiyonu oldu
- 15:37 Ajax'tan Edson Alvarez hamlesi
- 15:35 Menemen FK'da kaleci Alp profesyonel oldu
- 15:33 Bigaspor'da Oktay ve Haktan imzaladı
- 15:31 Altay'da Onur Efe ve Ali tehlikesi
- 15:30 Bodrum FK, hazırlık maçında Sarıyer'i tek golle geçti
- 15:26 Dusan Tadic'ten Ajax itirafı!
- 15:26 Muğlaspor hazırlık maçında 3 golle güldü
- 15:24 Bülent Bölükbaşı: "Bolu kampı beklediğimden daha verimli geçti"
- 15:21 Rahmi Kaan Karahan'dan kanoda 3 bronz madalya
- 15:15 Selçuk İnan'dan transfer açıklaması
- 15:08 Manchester City, Gvardiol için kapıyı kapattı
- 15:00 Beşiktaş BOA, Jillian Chantel Alleyne'yi açıkladı
- 14:57 Bahçeşehir Koleji'ne Fransız uzun forvet
- 14:54 Karşıyaka'da Fenerbahçe planı değişti!
- 14:45 Ahmetcan Kaplan'ın transferi iptal oldu!
- 14:21 Ruben Amorim'den Rafael Leao sözleri!
- 14:18 Fenerbahçe'de Guirassy 'out', Gonzalo Garcia 'in'
- 14:11 Anderson Talisca: "Tek hedefimiz bu"
- 13:38 Gaziantep FK'dan Arif Kocaman hamlesi!
- 13:36 Bayern Münih'ten Michael Olise açıklaması
- 13:30 Kocaelispor'un genç futbolcusu Ege Bilim: "Önceliğim Kocaelispor"
- 13:22 Makana Baku'dan Kocaelispor taraftarına mesaj!
- 13:20 Süper Lig'de Can Armando yarışı!
- 13:14 Victor Nelsson için sözleşme fesih ihtimali!
- 13:13 Kocaelisporlu Dan Agyei'den iddialı sözler!
- 13:06 Güven Yalçın'ın yeni adresi belli oluyor!
- 13:06 Berkan Kutlu'nun talipleri artıyor
- 13:02 Konyaspor'da Chidozie Awaziem bitiyor
- 13:00 Engelleri aştı, 3 kez Türkiye şampiyonu oldu!
- 12:55 Selçuk İnan'dan Habib Keita'ya tepki
- 12:53 Ahmet Kandemir'den Karşıyaka için yeni açıklama
- 12:47 Filenin Efeleri'nin rakibi Slovenya
- 12:44 Fenerbahçe, Avrupa'da 302. maçına çıkıyor!
- 12:40 İngiltere'de futbola yeni kural geliyor
- 12:32 Fenerbahçe, Gornik Zabrze kamp kadrosunu açıkladı!
- 12:24 Gençlerbirliği'nde görev dağılımı yapıldı!
- 12:18 Premier Lig transfer piyasasını değiştirdi!
- 12:15 Okan Buruk'tan Can Uzun yanıtı
- 12:08 Fransa'da Zinedine Zidane dönemi
- 11:56 Fenerbahçe'den Kante ve Cherif açıklaması!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL