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Bigaspor'da Oktay ve Haktan imzaladı

Bigaspor, dış transferde Aliağa FK'dan sol bek Oktay Kancı ve Karabük İdmanyurdu Spor'dan kaleci Haktan Şentürk ile anlaştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 15:33
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bigaspor'da Oktay ve Haktan imzaladı
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3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Bigaspor, dış transferde Aliağa FK'dan sol bek Oktay Kancı (33) ve Karabük İdmanyurdu Spor'dan kaleci Haktan Şentürk (18) ile anlaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çanakkale temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Oktay Kancı ile 2+1 yıllık, Haktan Şentürk ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Yeni transferlerimize Bigaspor ailemize hoş geldin diyor, mavi-beyaz formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" denildi.

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