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Altay'da Onur Efe ve Ali tehlikesi

Altay'da sözleşmesi sona eren takımın önemli isimlerinden sağ kanat Onur Efe ve orta saha Ali Kızılkuyu'nun yol ayrımında olduğu iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 15:31
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da Onur Efe ve Ali tehlikesi
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi yönetim belirsizliği nedeniyle çalışmalarına henüz başlamayan Altay'da sözleşmesi sona eren takımın önemli isimlerinden sağ kanat Onur Efe (24) ve orta saha Ali Kızılkuyu'nun (25) yol ayrımında olduğu iddia edildi. Geçen sezon başlamadan yuvadan ayrılıp daha sonra ikna edilerek yeniden anlaşma sağlanan iki futbolcu, kasım ayında yapılan bahis soruşturmasında ceza alarak sezonu kapatmıştı. Mukavelelerinin sona ermesiyle serbest kalan Onur ile Ali'nin yine veda hazırlığında olduğu ileri sürüldü. İki futbolcunun kısa süre içerisinde ödeme yapılmazsa başka kulüplere gideceği ifade edildi.
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