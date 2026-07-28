Fenerbahçe'den 1. Lig'e gitti: Yiğit Fidan

1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, Fenerbahçe'den 21 yaşındaki stoper Yiğit Fidan'ı kiralık olarak renklerine bağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Muğlaspor'un açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüz, Fenerbahçe forması giyen 21 yaşındaki stoper Yiğit Fidan'ın sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda anlaşmaya varmıştır.
Futbola Yeşil Bursa altyapısında başlayan Yiğit; Bursaspor altyapısı ve A Takımı'nın yanı sıra Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Pendikspor formalarını giydi.
Geçtiğimiz sezon Pendikspor'da Trendyol 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 35 karşılaşmaya çıkan ve 2 gol kaydeden genç futbolcu, Türkiye U20 Millî Takımı'nda da görev aldı.
Yiğit Fidan'a yeşil-beyaz formamız altında başarılar diliyor, "Ailemize hoş geldin!" diyoruz."
"Kulübümüz, Fenerbahçe forması giyen 21 yaşındaki stoper Yiğit Fidan'ın sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda anlaşmaya varmıştır.
Futbola Yeşil Bursa altyapısında başlayan Yiğit; Bursaspor altyapısı ve A Takımı'nın yanı sıra Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Pendikspor formalarını giydi.
Geçtiğimiz sezon Pendikspor'da Trendyol 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 35 karşılaşmaya çıkan ve 2 gol kaydeden genç futbolcu, Türkiye U20 Millî Takımı'nda da görev aldı.
Yiğit Fidan'a yeşil-beyaz formamız altında başarılar diliyor, "Ailemize hoş geldin!" diyoruz."