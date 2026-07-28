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Fenerbahçe'den 1. Lig'e gitti: Yiğit Fidan

Muğlaspor, Fenerbahçe'den 21 yaşındaki stoper Yiğit Fidan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 16:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'den 1. Lig'e gitti: Yiğit Fidan
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1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, Fenerbahçe'den 21 yaşındaki stoper Yiğit Fidan'ı kiralık olarak renklerine bağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Muğlaspor'un açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, Fenerbahçe forması giyen 21 yaşındaki stoper Yiğit Fidan'ın sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda anlaşmaya varmıştır.

Futbola Yeşil Bursa altyapısında başlayan Yiğit; Bursaspor altyapısı ve A Takımı'nın yanı sıra Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Pendikspor formalarını giydi.

Geçtiğimiz sezon Pendikspor'da Trendyol 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 35 karşılaşmaya çıkan ve 2 gol kaydeden genç futbolcu, Türkiye U20 Millî Takımı'nda da görev aldı.

Yiğit Fidan'a yeşil-beyaz formamız altında başarılar diliyor, "Ailemize hoş geldin!" diyoruz."

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