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Heat'in 'LeBron James basın toplantısı' hatasının gerçek nedeni belli oldu

Bir Miami Heat çalışanının, tatile çıkmadan önce olası bir LeBron James transferine hazırlık amacıyla yanlışlıkla yayımladığı tanıtım basın toplantısı yayınının perde arkası ortaya çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 15:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Heat'in 'LeBron James basın toplantısı' hatasının gerçek nedeni belli oldu
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Bir Miami Heat çalışanının, tatile çıkmadan önce olası bir LeBron James transferine hazırlık amacıyla yanlışlıkla yayımladığı tanıtım basın toplantısı yayınının perde arkası ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla James, tercihini Philadelphia 76ers'tan yana kullanmıştı.

Heat'in, LeBron James için hazırlanan tanıtım basın toplantısını yanlışlıkla yayımlamasının nedeni netlik kazandı.

ESPN'den Ramona Shelburne'ün haberine göre söz konusu paylaşımdan sorumlu kulüp çalışanı, tatile çıkmadan önce James'in Miami'yi tercih etmesi ihtimaline karşı oluşabilecek iş yükünü önceden tamamlamak istedi.

Shelburne, "Kaynaklar ESPN'e, ilgili çalışanın bu hafta için tatil planladığını ve James gerçekten Heat'i seçmesi halinde ortaya çıkabilecek işleri önceden hazırlamaya çalıştığını söyledi." ifadelerini kullandı.

Habere göre bu açıklama, LeBron James'in uzun yıllardır menajerliğini yapan Rich Paul ile yıldız oyuncunun karar sürecinde güvendiği dar çevresi tarafından da oldukça eğlenceli bulundu.

Karmaşa, Miami Heat'in resmi YouTube kanalında kısa süreliğine "LeBron James Tanıtım Basın Toplantısı" başlıklı bir canlı yayın bağlantısının görünmesiyle başlamıştı.

27 Temmuz tarihine planlanan yayın, taraftarların Miami'nin James'in yeni takımını resmi açıklamadan önce yanlışlıkla ifşa ettiği düşüncesine kapılmasına neden olmuştu.

Sosyal medyada ekran görüntülerinin hızla yayılmasının ardından söz konusu bağlantı kısa süre içerisinde kaldırıldı.

Ancak daha sonra ortaya çıktığı üzere bu yayın, LeBron James'in Miami'yi tercih ettiğine dair kulüp içinden alınmış herhangi bir bilgiye dayanmıyordu.

Bunun yerine, kulüp çalışanı James'in Heat'e imza atması ihtimaline karşı organizasyonun hazırlıksız yakalanmaması adına gerekli içerikleri önceden hazırlıyordu.

Miami Heat sözcüsü de daha sonra yaptığı açıklamada, sosyal medya ekibinin bu ihtimale yönelik hazırlıkları sırasında canlı yayın bağlantısının yanlışlıkla herkese açık hale getirildiğini doğruladı.

Sonuç olarak erken yayımlanan bu içerik herhangi bir anlam taşımadı. LeBron James, rekorunu geliştireceği 24. NBA sezonu öncesinde Philadelphia 76ers ile sözleşme imzalayacağını açıkladı.

41 yaşındaki yıldız, Miami Heat, Cleveland Cavaliers ve Golden State Warriors'ın da aralarında bulunduğu talipleri arasından Philadelphia'yı tercih ederek kariyerindeki beşinci NBA şampiyonluğunu hedeflemeyi sürdürdü.

LeBron, bu kararını kariyerindeki "son karar" olarak nitelendirirken, önceliğinin mümkün olan en yüksek maaşı almak değil bir şampiyonluk daha kazanmak olduğunu ifade etti.

Böylece Miami Heat, kısa süreliğine LeBron James'in dönüşünü yanlışlıkla duyurmuş gibi görünürken, sonunda yıldız oyuncunun kariyerinin son bölümüne Doğu Konferansı'ndaki rakiplerinden Philadelphia 76ers formasıyla başlamasını izlemek zorunda kaldı.

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