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Nelson Semedo: "Tutkulu bir Fenerbahçe görecekler"

Fenerbahçe'nin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile deplasmanda oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 19:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Nelson Semedo: 'Tutkulu bir Fenerbahçe görecekler'
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Fenerbahçe'nin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile deplasmanda oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "TUTKULU BİR TAKIM GÖRECCEKLER"

Semedo, "Yarın bizi zor bir maç bekliyor. Rakibimiz taraftarı önünde oynayacak. Ancak karşılarında çok tutkulu, kazanmayı ve bir üst tura çıkmayı çok isteyen bir takım görecekler." ifadelerini kullandı.

Takıma katkı vermek için her zaman hazır olduğunu belirten Portekizli oyuncu, kısa bir tatil döneminin ardından teknik direktörüyle de görüştüğünü dile getirdi.

Semedo, "Ben, sahanın içinde her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Yazın kısa bir tatil sürecim oldu. Hocamızla da konuştum çünkü bu maçın takımımız için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ben her zaman takımım için hazırım ve yarın da hazır olacağım." dedi.

Hücum anlamında kendisini geliştirmek istediğini de ifade eden 31 yaşındaki futbolcu, takım olarak daha iyi seviyeye ulaşmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

"GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN BİRÇOK YÖNÜMÜZ VAR"

Semedo, "Üçüncü bölgede takımıma katkı sağlama konusunda daha da iyi olmak istiyorum. Geliştirmemiz gereken birçok yönümüz var. Daha iyi bir seviyeye ulaşmak için çok çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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