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İtalyan gazeteci duyurdu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklifleri

Rafael Leao transferinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Milan ile temas kurduğu öne sürüldü. Ancak İtalyan ekibinin 50 milyon avroluk bonservis beklentisi ve oyuncunun yüksek maaş talebi nedeniyle tarafların anlaşmaya şimdilik uzak olduğu belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 00:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
İtalyan gazeteci duyurdu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklifleri
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Rafael Leao'nun geleceğiyle ilgili transfer gündemi hareketlenirken, Portekizli yıldız için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devrede olduğu belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Milan forması giyen Portekizli futbolcu Rafael Leao ile ilgilendiğini ancak transferde taraflar arasındaki görüşmelerin henüz ilerleme kaydetmediğini iddia etti.

Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe, Rafael Leao'nun transferi için Milan ile görüşme gerçekleştirdi. İtalyan ekibinin 25 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 50 milyon avro talep ettiği, sarı-lacivertli kulübün ise henüz resmi bir teklif sunmadığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin Leao'ya yıllık 7-8 milyon avro ve bonuslar içeren bir sözleşme teklif etmeyi planladığı, Portekizli futbolcunun ise en az 12 milyon avro yıllık ücret talep ettiği aktarıldı.

Sarı-lacivertlilerin transfer bedelini birkaç yıla yayarak ödeme planı üzerinde durduğu, ancak Milan'ın 50 milyon avroluk talebi nedeniyle taraflar arasında önemli bir fark bulunduğu kaydedildi.

GALATASARAY DA DEVREDE

Galatasaray'ın Rafael Leao transferindeki durumunun ise Fenerbahçe'ye göre biraz daha farklı olduğu ifade edildi.

Sarı-kırmızılıların Portekizli futbolcuya yıllık 10 milyon avroya kadar maaş teklif edebileceği, Milan'a ise kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonunu içeren bir teklif sunmayı planladığı ileri sürüldü.

Galatasaray'ın, Milan'ın 50 milyon avroluk bonservis talebinin altında bir rakamla transferi tamamlamayı hedeflediği ve İtalyan ekibinin beklentilerini düşürmesi için ağustos ayının ortasına kadar beklemek istediği belirtildi.

Haberde, mevcut şartlarda hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın Rafael Leao transferinde Milan ile anlaşmaya uzak olduğu vurgulandı.

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