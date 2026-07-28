28 Temmuz
KuPS Kuopio -Sabah FK
0-2
28 Temmuz
Lincoln Red Imps FC-Mjaellby
0-0
28 Temmuz
Dinamo Zagreb-Thun
3-2UZS
28 Temmuz
NK Celje-Egnatia
6-3
28 Temmuz
Heart of Midlothian-Sturm Graz
0-2
28 Temmuz
Shamrock -Ararat Armenia
2-1
28 Temmuz
Apollon Limassol-Dila Gori
3-0
28 Temmuz
Riga FC-FK Vardar
5-2UZS
28 Temmuz
CSKA 1948-Spartak Trnava
5-3
28 Temmuz
Drita-Floriana
2-1UZS
28 Temmuz
Rizespor-Hull City
1-2
28 Temmuz
Real Madrid-Leganes
4-1
28 Temmuz
Aston Villa-Real Sociedad
2-4
28 Temmuz
Stoke City-Everton
1-0

Bodrum FK, Emre Kaplan'ı renklerine bağladı

1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, Emre Kaplan'ı transfer ettiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 23:02
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Bodrum FK, Emre Kaplan'ı renklerine bağladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, Emre Kaplan'ı transfer ettiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün açıklamasında, son olarak Ümraniyespor forması giyen ve bonservisi Başakşehir FK'de bulunan Emre Kaplan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Futbol kariyerinde Başakşehir FK, Hatayspor, Adanaspor, Bandırmaspor ve Ümraniyespor formalarını terleten Emre Kaplan, ayrıca Türkiye U21 Milli Takımımız'da görev almıştır. Yeni yolculuğunda yeşil-beyaz formamızla kendisine başarılar diliyor, Bodrum FK ailesine hoş geldin diyoruz. Ailemize hoş geldin, Emre." ifadeleri kullanıldı.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.