Bodrum FK, Emre Kaplan'ı renklerine bağladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, Emre Kaplan'ı transfer ettiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulübün açıklamasında, son olarak Ümraniyespor forması giyen ve bonservisi Başakşehir FK'de bulunan Emre Kaplan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, "Futbol kariyerinde Başakşehir FK, Hatayspor, Adanaspor, Bandırmaspor ve Ümraniyespor formalarını terleten Emre Kaplan, ayrıca Türkiye U21 Milli Takımımız'da görev almıştır. Yeni yolculuğunda yeşil-beyaz formamızla kendisine başarılar diliyor, Bodrum FK ailesine hoş geldin diyoruz. Ailemize hoş geldin, Emre." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, "Futbol kariyerinde Başakşehir FK, Hatayspor, Adanaspor, Bandırmaspor ve Ümraniyespor formalarını terleten Emre Kaplan, ayrıca Türkiye U21 Milli Takımımız'da görev almıştır. Yeni yolculuğunda yeşil-beyaz formamızla kendisine başarılar diliyor, Bodrum FK ailesine hoş geldin diyoruz. Ailemize hoş geldin, Emre." ifadeleri kullanıldı.