Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi Sturm Graz oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında İskoçya ekibi Hearts ile Avusturya ekibi Sturm Graz karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tynecastle Park'ta oynanan mücadeleyi Sturm Graz, 2-0'lık skorla kazandı.
64. dakikada Avusturya temsilcisi, Simon Seidl ile 1-0 öne geçti. 68. dakikada Emran Soglo farkı ikiye çıkarttı.
İlk maçı da 4-0 kazanan Avusturya ekibi, tur atlayan taraf oldu.
FENERBAHÇE TURU GEÇERSE RAKİBİ STURM GRAZ
Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertliler, 3. eleme turuna kalması halinde ilk karşılaşmasını kendi sahasında yapacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları 4-5 Ağustos, rövanşları ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak.
64. dakikada Avusturya temsilcisi, Simon Seidl ile 1-0 öne geçti. 68. dakikada Emran Soglo farkı ikiye çıkarttı.
İlk maçı da 4-0 kazanan Avusturya ekibi, tur atlayan taraf oldu.
FENERBAHÇE TURU GEÇERSE RAKİBİ STURM GRAZ
Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertliler, 3. eleme turuna kalması halinde ilk karşılaşmasını kendi sahasında yapacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları 4-5 Ağustos, rövanşları ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak.