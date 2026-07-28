28 Temmuz
KuPS Kuopio -Sabah FK
0-2
28 Temmuz
Lincoln Red Imps FC-Mjaellby
0-0
28 Temmuz
Dinamo Zagreb-Thun
3-2UZS
28 Temmuz
NK Celje-Egnatia
6-3
28 Temmuz
Heart of Midlothian-Sturm Graz
0-2
28 Temmuz
Shamrock -Ararat Armenia
2-1
28 Temmuz
Apollon Limassol-Dila Gori
3-0
28 Temmuz
Riga FC-FK Vardar
5-2UZS
28 Temmuz
CSKA 1948-Spartak Trnava
5-3
28 Temmuz
Drita-Floriana
2-1UZS
28 Temmuz
Rizespor-Hull City
1-2
28 Temmuz
Real Madrid-Leganes
4-1
28 Temmuz
Aston Villa-Real Sociedad
2-4
28 Temmuz
Stoke City-Everton
1-0

Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi Sturm Graz oldu!

Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 23:43 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2026 23:50
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi Sturm Graz oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında İskoçya ekibi Hearts ile Avusturya ekibi Sturm Graz karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tynecastle Park'ta oynanan mücadeleyi Sturm Graz, 2-0'lık skorla kazandı.

64. dakikada Avusturya temsilcisi, Simon Seidl ile 1-0 öne geçti. 68. dakikada Emran Soglo farkı ikiye çıkarttı.

İlk maçı da 4-0 kazanan Avusturya ekibi, tur atlayan taraf oldu.

FENERBAHÇE TURU GEÇERSE RAKİBİ STURM GRAZ

Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, 3. eleme turuna kalması halinde ilk karşılaşmasını kendi sahasında yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları 4-5 Ağustos, rövanşları ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.