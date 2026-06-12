G.Saray'da Magassa operasyonu!

Süper Lig'de geride kalan dört sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve yeni sezonda üst üste beşinci zaferini hedefleyen Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda şansını zorlayacak bir kadro kurmak amacıyla arayışlarını sürdürüyor.
10+4 KURALI VE TRANSFER HEDEFLERİ
Yeni sezonda uygulanacak olan 10+4 yabancı kuralı doğrultusunda kadro planlaması yapan Galatasaray yönetimi, genç isimleri takıma kazandırmayı amaçlıyor. Bu strateji kapsamında, adı geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran ile de anılan sarı-kırmızılı kulübün, İngiltere'de kariyerini sürdüren bir başka genç isme talip olduğu ifade edildi.
FRANSIZ BASININDAN MAGASSA İDDİASI
Fransız basınına yansıyan haberlere göre Galatasaray, bu sezon Premier Lig'den Championship'e düşen West Ham United'ın kadrosunda yer alan Soungoutou Magassa ile ilgileniyor. 1,90 metre boyundaki orta saha oyuncusunu takip eden tek kulübün Galatasaray olmadığı; İtalya'dan Juventus ve Almanya'dan Eintracht Frankfurt'un da 22 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği aktarıldı.
SÖZLEŞMESİ 2031'E KADAR DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz sezon West Ham United formasıyla 26 resmi karşılaşmada görev alan Soungoutou Magassa, söz konusu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösterilen Fransız futbolcunun, İngiliz ekibiyle 2031 yılına kadar sürecek bir sözleşmesi bulunuyor.
10+4 KURALI VE TRANSFER HEDEFLERİ
Yeni sezonda uygulanacak olan 10+4 yabancı kuralı doğrultusunda kadro planlaması yapan Galatasaray yönetimi, genç isimleri takıma kazandırmayı amaçlıyor. Bu strateji kapsamında, adı geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran ile de anılan sarı-kırmızılı kulübün, İngiltere'de kariyerini sürdüren bir başka genç isme talip olduğu ifade edildi.
FRANSIZ BASININDAN MAGASSA İDDİASI
Fransız basınına yansıyan haberlere göre Galatasaray, bu sezon Premier Lig'den Championship'e düşen West Ham United'ın kadrosunda yer alan Soungoutou Magassa ile ilgileniyor. 1,90 metre boyundaki orta saha oyuncusunu takip eden tek kulübün Galatasaray olmadığı; İtalya'dan Juventus ve Almanya'dan Eintracht Frankfurt'un da 22 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği aktarıldı.
SÖZLEŞMESİ 2031'E KADAR DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz sezon West Ham United formasıyla 26 resmi karşılaşmada görev alan Soungoutou Magassa, söz konusu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösterilen Fransız futbolcunun, İngiliz ekibiyle 2031 yılına kadar sürecek bir sözleşmesi bulunuyor.