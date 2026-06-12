12 Haziran
Kanada-Bosna Hersek
22:00
13 Haziran
ABD-Paraguay
04:00
12 Haziran
Waterford FC-Sligo Rovers
21:45
12 Haziran
St Patricks-Drogheda Utd
21:45
12 Haziran
Galway United FC-Dundalk
21:45
12 Haziran
Derry City-Bohemian FC
21:45
12 Haziran
Shelbourne-Shamrock
22:00

A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçına çıkacağı BC Place, şampiyonaya hazır

A Milli Futbol Takımı'mız 2026 FİFA Dünya Kupası ilk karşılaşmasında Avustralya ile, BC Place Stadı'nda karşı karşıya gelecek

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 11:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçına çıkacağı BC Place, şampiyonaya hazır
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Milliler, D Grubu'ndaki ilk mücadelesinde Avustralya ile BC Place'te karşı karşıya gelecek.

Kanada'nın Vancouver şehrinde bulunan ve mimari yapısıyla olduğu kadar ev sahipliği yaptığı önemli organizasyonlarla da dikkati çeken BC Place Stadı, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında A Milli Futbol Takımı'nı ağırlayacak.

Milliler, D Grubu'ndaki ilk mücadelesinde Avustralya ile BC Place'te karşı karşıya gelecek.

Kanada'nın en prestijli spor merkezlerinden birisi olarak öne çıkan BC Place, 19 Haziran 1983'te kapılarını açtı.

Stadın orijinal tasarımı Stantec Architecture imzası taşırken, 2011 yılında gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmalarıyla Kuzey Amerika'da türünün ilk örneği olan açılır-kapanır çatı sistemiyle modernize edildi.

UNUTULMAZ ORGANİZASYONLAR

BC Place, kuruluşundan bu yana pek çok uluslararası etkinliğe ev sahipliği yaptı.

2010 Kış Olimpiyatları'nın açılış ve kapanış törenleri, 2015 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali ve 1986 Dünya Fuarı (Expo 86), bu mekanın ev sahipliği yaptığı en önemli organizasyonlar arasında.

Stattaki ilk gol, 20 Haziran 1983'te Vancouver Whitecaps ile Seattle Sounders arasında oynanan ve 60 binden fazla taraftarın takip ettiği mücadelede atıldı. Bu tarihi golü İngiliz futbolcu Peter Beardsley kaydetti.

TAKIMLAR VE REKORLAR

BC Place, kurulduğu günden bu yana BC Lions (Kanada Futbol Ligi) ve Vancouver Whitecaps (MLS) takımlarına ev sahipliği yapıyor.

Stadın seyirci kapasitesi çeşitli konfigürasyonlarla değişiklik gösterse de futbol maçları için yaklaşık 54 bin 500 kapasitesi bulunmakta.

Stattaki seyirci rekoru ise 2 Eylül 2023'te Ed Sheeran konserinde 65 bin 61 kişiyle kırıldı.

MÜZİK DÜNYASININ MERKEZİ

Stat, sadece spor değil, kültür-sanat etkinliklerinde de Vancouver'ın merkez üssü konumunda.

Bugüne kadar sahne alan dünyaca ünlü isimler arasında AC/DC, Guns N'Roses, Foo Fighters gibi gruplar yer alıyor.


2026 FIFA DÜNYA KUPASI HAZIRLIKLARI

Vancouver, BC Place etrafında büyük bir futbol şöleni hazırlığı yapıyor. Turnuva süresince şehir genelinde ve stat çevresinde taraftar bölgeleri kurulacak.

Vancouver genelinde turnuvanın ruhunu yansıtmak amacıyla Capilano Asma Köprüsü'nde "Canyon Kick-Off" gibi tematik etkinliklerin yanı sıra Surrey gibi çevre bölgelerde dev ekranların kurulacağı ücretsiz halka açık izleme noktaları, futbolseverleri ağırlayacak.

Stadın kendisi ise grup aşamaları ve eleme turları dahil olmak üzere toplam 7 maça ev sahipliği yapacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.