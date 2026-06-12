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Trabzonspor'a en güçlü aday Dieng

Santrfor için takviye yapmak isteyen Trabzonspor'da en cazip aday Bamba Dieng.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 10:09 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2026 10:17
Haber: Sabah, Fotoğraf: Instagram
Trabzonspor'a en güçlü aday Dieng
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Felipe Augusto için Zenit ile anlaşmaya çok yakın olan Trabzonspor, Brezilyalı santrforun yerine yapacağı takviye için çalışmalarını sürdürüyor.

Üç aday belirleyen bordomavililerde listenin başında Lorient forması giyen Bamba Dieng ilk sırada yer alıyor. Sözleşmesi ay sonu itibarıyla biten Senegalli forvetin bonservissiz oluşu transferini cazip hale getiriyor.

Fırtına, Dieng'in yanı sıra Polonya'nın Lechia Gdansk takımında oynayan 24 yaşındaki Tomas Bobcek ve Benfica altyapısından yetişen ve kiralık olarak Gil Vicente formasını giyen 21 yaşındaki Gustavo Varela ile de ilgileniyor.

Yönetim, maliyetlerin yanı sıra Augusto'nun durumunu göz önüne alarak hamlesini netleştirecek.
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