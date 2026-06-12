Beşiktaş'tan Trossard için 20 milyon euro!

Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getirerek belirsizliği sona erdirin Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarına hız verdi.
RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI
Siyah-beyazlı yönetim, kadro planlamasında önceliği sol kanat bölgesine verirken, bu mevki için kısa sürede somut adım atmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Leandro Trossard için resmi teklif hazırlıklarına başladı.
BEŞİKTAŞ'IN BÜTÇESİ
Beşiktaş'ın, kısa süre içinde Londra ekibiyle masaya oturarak transferin mali detaylarını görüşeceği öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin 31 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli ve yıllık 7 milyon euro maaş bütçesi ayırdığı ifade ediliyor.
Geçtiğimiz sezon Arsenal ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Trossard, 50 karşılaşmada 8 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
Sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam eden tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değerinin ise Transfermarkt verilerine göre 18 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.
RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI
Siyah-beyazlı yönetim, kadro planlamasında önceliği sol kanat bölgesine verirken, bu mevki için kısa sürede somut adım atmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Leandro Trossard için resmi teklif hazırlıklarına başladı.
BEŞİKTAŞ'IN BÜTÇESİ
Beşiktaş'ın, kısa süre içinde Londra ekibiyle masaya oturarak transferin mali detaylarını görüşeceği öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin 31 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli ve yıllık 7 milyon euro maaş bütçesi ayırdığı ifade ediliyor.
Geçtiğimiz sezon Arsenal ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Trossard, 50 karşılaşmada 8 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
Sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam eden tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değerinin ise Transfermarkt verilerine göre 18 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.