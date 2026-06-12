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Bünyamin ile anlaşma tamam!

Samsunspor, Antalyaspor'un sağ beki Bünyamin Balcı ile anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 10:23
Haber: Sabah, Fotoğraf: Instagram
Bünyamin ile anlaşma tamam!
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Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Samsunspor takviye yaptı. Karadeniz ekibi, Antalyaspor'da forma istikrarıyla beğeni toplayan Bünyamin Balcı ile anlaşmaya vardı.

Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Samsunspor takviye yaptı. Karadeniz ekibi, Antalyaspor'da forma istikrarıyla beğeni toplayan Bünyamin Balcı ile anlaşmaya vardı.

Karadeniz ekibinin bu transfer için Antalyaspor kulübüyle olan görüşmelerinde küçük pürüzlerin kaldığı öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcunun resmi açıklaması, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte yapılacak.

Kırmızı beyazlılar, Samsun doğumlu oyuncu Bünyamin'in transferiyle birlikte savunma hattını güçlendirdi. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, başarılı oyuncunun kadroya katılma sürecini heyecanla takip ediyor.

BU SEZON BÜNYAMİN

24 yaşındaki sağ bek, geçen sezon Antalyaspor formasıyla 30 karşılaşmada 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Bünyamin Balcı, defansif özelliklerinin yanı sıra hücum hattındaki etkinliği ile de dikkat çekiyor.

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