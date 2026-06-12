A Milli Takım'da 4 formaya 8 aday

A Milliler, tamamen Avustralya maçına odaklanmış durumda.Pazar sabahı Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkacak olan Bizim Çocuklar'da kadro da yavaş yavaş şekillenmeye başladı.Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Barış Alper'in formaları garanti. Stoper bölgesinde Abdülkerim'in yanında Merih ya da Ozan Kabak forma giyecek. Orta sahada ise İsmail Yüksek ya da Orkun Kökçü görev alacak.Sakatlığı tamamen geçmeyen Kenan Yıldız'ın ise durumu net değil. Avustralya maçına yetişememe durumunda forma Yunus Akgün'ün olacak. Montella'nın ileri uçta ise kiminle başlayacağı henüz netleşmedi. İtalyan hoca, santrfor bölgesi için Kerem Aktürkoğlu ve Deniz Gül'den birini tercih edecek.Orkun Kökçü, "İnşallah finale yükselebiliriz. Güzel bir hikaye yazacağımıza eminim" diye konuştu.Milli Takım'ın orta saha oyuncusu Orkun Kökçü "Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Bu da antrenmanlara yansıyor. Çok eğlenceli şekilde hazırlanıyoruz. Gelecek maça çok iyi odaklanarak ne yapacağımızı biliyoruz. Toplantılar yapıyoruz maçlarla ilgili. 2-3 günümüz var. Daha da iyi hazırlanıp, ilk maçımızı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Milli yıldız, "Dünya Kupası'na katılmak önemli değil, bir şeyler başarmak önemli. İnşallah finale yükselebiliriz. Güzel bir hikaye yazacağımıza eminim" dedi."