Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

A Milli Takım'da 4 formaya 8 aday

24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan Milli Takım'da herkesin odağı Avustralya maçı. Avustralya maçı öncesi 4 formaya 8 aday bulunuyor.

calendar 12 Haziran 2026 11:24 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2026 12:00
Haber: Takvim, Fotoğraf: TFF
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A Milli Takım'da 4 formaya 8 aday
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A Milliler, tamamen Avustralya maçına odaklanmış durumda.

Pazar sabahı Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkacak olan Bizim Çocuklar'da kadro da yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Barış Alper'in formaları garanti. Stoper bölgesinde Abdülkerim'in yanında Merih ya da Ozan Kabak forma giyecek. Orta sahada ise İsmail Yüksek ya da Orkun Kökçü görev alacak.

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Sakatlığı tamamen geçmeyen Kenan Yıldız'ın ise durumu net değil. Avustralya maçına yetişememe durumunda forma Yunus Akgün'ün olacak. Montella'nın ileri uçta ise kiminle başlayacağı henüz netleşmedi. İtalyan hoca, santrfor bölgesi için Kerem Aktürkoğlu ve Deniz Gül'den birini tercih edecek.

GÜZEL BİR HİKAYE YAZACAĞIZ

Orkun Kökçü, "İnşallah finale yükselebiliriz. Güzel bir hikaye yazacağımıza eminim" diye konuştu.

Milli Takım'ın orta saha oyuncusu Orkun Kökçü "Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Bu da antrenmanlara yansıyor. Çok eğlenceli şekilde hazırlanıyoruz. Gelecek maça çok iyi odaklanarak ne yapacağımızı biliyoruz. Toplantılar yapıyoruz maçlarla ilgili. 2-3 günümüz var. Daha da iyi hazırlanıp, ilk maçımızı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Milli yıldız, "Dünya Kupası'na katılmak önemli değil, bir şeyler başarmak önemli. İnşallah finale yükselebiliriz. Güzel bir hikaye yazacağımıza eminim" dedi."

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DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
İsmail Yüksek
İsmail Yüksek'ten Avustralya'ya net mesaj: "Bizi tanımıyorlar!"
Achraf Hakimi:
Achraf Hakimi: "Maçın favorisi yok"
Mohamed Ouahbi:
Mohamed Ouahbi: "Brezilya'ya saygı duyuyoruz"
Hakan Çalhanoğlu
Hakan Çalhanoğlu'ndan Avustralya cevabı: "Onlar öyle düşünsün!"
Ozan Kabak:
Ozan Kabak: "Avustralya'yı ezberledik, çok hazırız!"
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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