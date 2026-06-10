Haber Tarihi: 10 Haziran 2026 12:42 -
Güncelleme Tarihi:
10 Haziran 2026 12:42
e-Defter ve Berat Yükleme Süreleri Uzatıldı mı?
Milyonlarca mükellefi ve muhasebe birimini yakından ilgilendiren e-Defter beratlarının yükleme süreleri hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) beklenen haber geldi! İş yoğunluğu ve sistem üzerindeki teknik süreçleri yönetmeye çalışan işletmeler için sürenin uzatılıp uzatılmadığı büyük önem taşıyordu.
8 Haziran 2026 tarihli ve 202 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleriyle, elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter ve berat dosyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemine yüklenme süresi uzatıldı
Buna göre, elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 10 Haziran 2026 ve 15 Haziran 2026 (14 Haziran 2026 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle) tarihine kadar oluşturulması ve imzalanması gereken 2026 yılının ilgili aylarına ait e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken elektronik defter ve berat dosyalarının yüklenme süresi 30 Haziran 2026 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.
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