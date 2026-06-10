e-Defter ve Berat Yükleme Süreleri Uzatıldı mı?

8 Haziran 2026 tarihli ve 202 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleriyle, elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter ve berat dosyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemine yüklenme süresi uzatıldı

Buna göre, elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 10 Haziran 2026 ve 15 Haziran 2026 (14 Haziran 2026 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle) tarihine kadar oluşturulması ve imzalanması gereken 2026 yılının ilgili aylarına ait e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken elektronik defter ve berat dosyalarının yüklenme süresi 30 Haziran 2026 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.