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Galatasaray'da Coman operasyonu! Sane devrede

Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Kingsley Coman'ı transfer listesine ekledi. Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı yönetimin, Al Nassr'dan ayrılmayı planlayan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusuna teklif götüreceği öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 09:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'da Coman operasyonu! Sane devrede
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Okan Buruk önderliğinde Trendyol Süper Lig'i zirvede tamamlayarak üst üste dördüncü kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da, yeni sezon transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.



Gelecek sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın yanı sıra Avrupa sahnesinde de büyük başarılar hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde ses getirecek güçlü bir kadro kurmak için planlamalarını sürdürüyor.



TRANSFER GÜNDEMİNDE KINGSLEY COMAN VAR

Bu hedefler doğrultusunda yıldız isimlere yönelen Galatasaray yönetiminin, 29 yaşındaki Fransız sol kanat oyuncusu Kingsley Coman'ı transfer gündemine aldığı belirtildi.



COMAN'IN YAKIN ARKADAŞI SANE ÖNEMLİ ROL ALACAK

Şampiyonlar Ligi arenasına geri dönmek isteyen tecrübeli futbolcunun, teknik direktör Jorge Jesus'un vedasının ardından Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'dan ayrılma fikrine sıcak baktığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların kısa süre içerisinde oyuncuya teklif götürmesi beklenirken, transfer sürecinde Coman'ın Leroy Sane ile yakın arkadaş olmasının da dikkati çeken bir detay olduğu ifade ediliyor.



KUPA KOLEKSİYONERİ BİR YILDIZ

Kariyeri boyunca Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen ve tam bir "kupa canavarı" olarak nitelendirilen Kingsley Coman, zengin bir kupa geçmişine sahip. Fransız yıldız, kariyerinde Bayern Münih ile 9 kez Bundesliga ve 1 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşadı. Juventus formasıyla İtalya Serie A'da 2 kez mutlu sona ulaşan tecrübeli oyuncu, Paris Saint Germain döneminde ise Ligue 1'de 2 defa şampiyonluk kupasını kaldırdı. Başarılı futbolcu, kariyerindeki son şampiyonluğunu ise formasını giydiği Al Nassr ile Suudi Arabistan Pro Lig'de elde etti.

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