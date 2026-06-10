Haber Tarihi: 10 Haziran 2026 11:55 - Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2026 11:55

e-Devlet YKS sınav giriş belgesi ve sınav yeri bilgilerini sorgulama ekranı

ÖSYM takvimine göre YKS, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde üç oturum halinde uygulanacak. Adaylar, YKS sınav giriş belgelerini 10 Haziran 2026 tarihinde saat 11.40'dan itibaren ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebilecek. Ancak sınav yeri sorgulama sürecinde AİS'te yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle birçok aday, e-Devlet üzerinden de YKS sınav giriş belgesi ve sınav yeri bilgilerini sorgulamayı tercih ediyor. İşte e Devlet YKS sınav yeri sorgulama ekranı.

e-Devlet YKS sınav giriş belgesi ve sınav yeri bilgilerini sorgulama ekranı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, milyonlarca adayın geleceğini belirleyecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde üç oturum halinde uygulanacak. Sınav gününün yaklaşmasıyla birlikte adayların heyecanı artarken, YKS sınav giriş belgesi ve sınav yeri bilgileri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı. Ancak sisteme aynı anda giriş yapmaya çalışan milyonlarca adayın oluşturduğu yoğunluk nedeniyle ÖSYM AİS platformunda zaman zaman yavaşlamalar ve aksamalar yaşanmakta. Bu duruma alternatif bir çözüm bulan adaylar, sınav yeri sorgulaması yapmak ve belgelerini sorunsuz bir şekilde bilgisayarlarına indirmek için e-Devlet kapısı üzerinden de YKS sınav giriş belgesi sorgulama işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmektedir.
2026 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) giriş belgesi erişime açıldı. 20 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2026-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

 YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 10 Haziran 2026 tarihinde saat 11.40'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

 ÖSYM AİS YKS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

 e DEVLET İLE GİRİŞ YAPARAK YKS SINAV YERİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
aday, e-Devlet üzerinden de YKS sınav giriş belgesi ve sınav yeri bilgilerini sorgulama yapabilmekte. Bunun için ÖSYM Aday işlemleri Sistemi'nden e Devlet ile Giriş Yap kısmını tıklayarak TC kimlik numarası ve e devlet şifresi ile sisteme girilebilmekte.

e Devlet YKS sınav yeri sorgulama ekranı için tıklayın

 2026 YKS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre, bu yıl üniversite sınavı haziran ayında gerçekleşecek.

1. Oturum - TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi | Saat: 10.15


2. Oturum - AYT (Alan Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 10.15

3. Oturum - YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 15.45

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