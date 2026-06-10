e-Devlet YKS sınav giriş belgesi ve sınav yeri bilgilerini sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, milyonlarca adayın geleceğini belirleyecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde üç oturum halinde uygulanacak. Sınav gününün yaklaşmasıyla birlikte adayların heyecanı artarken, YKS sınav giriş belgesi ve sınav yeri bilgileri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı. Ancak sisteme aynı anda giriş yapmaya çalışan milyonlarca adayın oluşturduğu yoğunluk nedeniyle ÖSYM AİS platformunda zaman zaman yavaşlamalar ve aksamalar yaşanmakta. Bu duruma alternatif bir çözüm bulan adaylar, sınav yeri sorgulaması yapmak ve belgelerini sorunsuz bir şekilde bilgisayarlarına indirmek için e-Devlet kapısı üzerinden de YKS sınav giriş belgesi sorgulama işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmektedir.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) giriş belgesi erişime açıldı. 20 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2026-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 10 Haziran 2026 tarihinde saat 11.40'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

aday, e-Devlet üzerinden de YKS sınav giriş belgesi ve sınav yeri bilgilerini sorgulama yapabilmekte. Bunun için ÖSYM Aday işlemleri Sistemi'nden e Devlet ile Giriş Yap kısmını tıklayarak TC kimlik numarası ve e devlet şifresi ile sisteme girilebilmekte.

e Devlet YKS sınav yeri sorgulama ekranı için tıklayın

ÖSYM Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre, bu yıl üniversite sınavı haziran ayında gerçekleşecek.

1. Oturum - TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi | Saat: 10.15

2. Oturum - AYT (Alan Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 10.15

3. Oturum - YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 15.45