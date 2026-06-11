Semih Kılıçsoy'dan veda paylaşımı!

Beşiktaş'tan Cagliari'ye kiralık olarak giden Semih Kılıçsoy, Cagliari'de geçirdiği sezonun ardından Beşiktaş'a geri dönmeye hazırlanıyor

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 20:43 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 20:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Semih Kılıçsoy'dan veda paylaşımı!
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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan İtalya'nın Cagliari takımına kiralık olarak giden Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

Semih Kılıçsoy'un yayınladığı veda mesajı:

"Cagliari'de geçirdiğim bu sezon benim için çok değerliydi. Bu şehri, bu kulübü ve bana gösterilen desteği her zaman güzel duygularla hatırlayacağım. Her şey için teşekkürler."

BU SEZON SEMİH KILIÇSOY

20 yaşındaki forvet Semih Kılıçsoy, bu sezon Cagliari'de 13'ü ilk 11 olmak üzere toplamda 25 maçta forma giydi.

Semih Kılıçsoy, Cagliari ile süre aldığı 25 maçta takımına 4 gollük katkı sağladı.

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