Avrupa'nın bedava kralı: Real Madrid!

Kylian Mbappe, David Alaba, Antonio Rüdiger, Trent-Alexander Arnold... (Kampa erken katılması için 10 milyon euro ödendi)



Real Madrid'de "bonservissiz transfer" politikası bu yıl da devam ediyor.



İspanyol devinde yeniden başkanlık görevine seçilen Florentino Perez, son yıllarda uyguladığı ve verim aldığı transfer politikasına devam ediyor.



Perez, bu yıl da ilk olarak Liverpool ile sözleşmesi biten ve İngiliz ekibinden ayrılan Ibrahima Konate ile anlaşma sağladı. Florentino Perez, kulüpteki seçim öncesi yaptığı açıklamada Konate ile anlaştığını resmen açıkladı.



Real Madrid, Konate transferinin ardından bu kez bonservisi elinde olan Bernardo Silva'ya yöneldi. İspanyol devi, teknik direktörlük görevine dönen Jose Mourinho'nun da talebiyle birlikte Manchester City'den ayrılan Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti.



Real Madrid'in sıradaki bonservissiz hedefinin kim olacağı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.



