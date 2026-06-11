Avrupa'nın bedava kralı: Real Madrid!

Real Madrid, son dönemdeki bonservissiz oyuncu transferlerine devam ediyor. Liverpool ile sözleşmesi biten Ibrahima Konate ile söz kesen İspanyol devi, Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva'yı da kadrosuna katmak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 15:38 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 15:40
Haber: Sporx.com dış haberler
Avrupa'nın bedava kralı: Real Madrid!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Kylian Mbappe, David Alaba, Antonio Rüdiger, Trent-Alexander Arnold... (Kampa erken katılması için 10 milyon euro ödendi)

Real Madrid'de "bonservissiz transfer" politikası bu yıl da devam ediyor.

İspanyol devinde yeniden başkanlık görevine seçilen Florentino Perez, son yıllarda uyguladığı ve verim aldığı transfer politikasına devam ediyor.

Perez, bu yıl da ilk olarak Liverpool ile sözleşmesi biten ve İngiliz ekibinden ayrılan Ibrahima Konate ile anlaşma sağladı. Florentino Perez, kulüpteki seçim öncesi yaptığı açıklamada Konate ile anlaştığını resmen açıkladı.

Real Madrid, Konate transferinin ardından bu kez bonservisi elinde olan Bernardo Silva'ya yöneldi. İspanyol devi, teknik direktörlük görevine dönen Jose Mourinho'nun da talebiyle birlikte Manchester City'den ayrılan Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Real Madrid'in sıradaki bonservissiz hedefinin kim olacağı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.