Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
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Turnuvaya SADECE KALDI!

Toronto stadı dev turnuvaya hazır!

2026 FIFA Dünya Kupası'nın en önemli merkezlerinden biri olan 45 bin kapasiteli Toronto Stadı, turnuva boyunca 6 müsabakaya ev sahipliği yapacak. Ev sahibi Kanada'nın yarınki açılış maçına da sahne olacak stadyum, futbolseverlere tarihi bir atmosfer sunmaya hazırlanıyor.

calendar 11 Haziran 2026 15:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Toronto stadı dev turnuvaya hazır!
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Kuzey Amerika'nın kültürel çeşitliliği ve futbol tutkusuyla öne çıkan şehirlerinden Toronto, 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayımı tamamladı. Ontario Gölü kıyısında yer alan ve Kanada futbolunun kalbi olarak nitelendirilen Toronto Stadı, dev organizasyonda 6 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Ev sahibi Kanada'nın yarın oynayacağı turnuvanın açılış mücadelesi de bu tesiste gerçekleştirilecek.

TARİHİ BAŞARILARIN MERKEZİ

Kanada Milli Takımı'nın yanı sıra Toronto FC ve Toronto Argonauts'un düzenli olarak kullandığı stat, ülke futbolunun merkez üssü konumunda bulunuyor. 2007 yılında FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası için inşa edilen yapı, açılışından bu yana birçok uluslararası turnuvaya başarıyla hizmet verdi. Arjantin'in şampiyonluk ipini göğüslediği ve Sergio Agüero'nun "Altın Ayakkabı" ödülünü kazandığı 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın yanı sıra, 2014 FIFA 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası da burada düzenlendi. Tesis ayrıca, Kanada'nın Jamaika'yı mağlup ederek 2022 Katar biletini aldığı unutulmaz Dünya Kupası eleme maçına da tanıklık etmişti.

İNGİLİZ TARZI MİMARİ VE GÜÇLÜ ATMOSFER

Yaklaşık 45 bin seyirci kapasitesine sahip olan stat, kompakt yapısı, dik tribünleri ve İngiltere Premier Lig tarzını yansıtan kısmi çatısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle kale arkalarındaki keskin eğim, taraftarları oyun alanına daha da yaklaştırarak stadyumda güçlü bir atmosfer yaratılmasını sağlıyor. Stadın Ontario Gölü'ne olan yakınlığı ise yaz aylarında oynanacak maçlarda hem futbolcular hem de taraftarlar için doğal bir serinlik ortamı yaratıyor.

KOLAY ULAŞIM VE CANLI ŞEHİR HAYATI

Toronto şehir merkezinin hemen güneybatısındaki Exhibition Place bölgesinde konumlanan stada ulaşım ağı oldukça gelişmiş durumda. TTC tramvay hattı ve GO Transit tren bağlantılarını kullanan taraftarlar, stadyuma doğrudan ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Yaz aylarında konserler ve festivallerle oldukça hareketli olan stat çevresi ile yakınlardaki Liberty Village bölgesi, maç günlerinde futbolseverlerin ana toplanma noktası olacak.

ZORLU MAÇ TAKVİMİ

Toronto Stadı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası organizasyonu kapsamında ev sahipliği yapacağı karşılaşmaların fikstürü ise şu şekilde:

Yarın: Kanada - Bosna Hersek

18 Haziran: Gana - Panama

20 Haziran: Almanya - Fildişi Sahili

24 Haziran: Panama - Hırvatistan

26 Haziran: Senegal - Irak

2 Temmuz: Son 32 Turu

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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