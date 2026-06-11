Toronto stadı dev turnuvaya hazır!

Kuzey Amerika'nın kültürel çeşitliliği ve futbol tutkusuyla öne çıkan şehirlerinden Toronto, 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayımı tamamladı. Ontario Gölü kıyısında yer alan ve Kanada futbolunun kalbi olarak nitelendirilen Toronto Stadı, dev organizasyonda 6 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Ev sahibi Kanada'nın yarın oynayacağı turnuvanın açılış mücadelesi de bu tesiste gerçekleştirilecek.



TARİHİ BAŞARILARIN MERKEZİ



Kanada Milli Takımı'nın yanı sıra Toronto FC ve Toronto Argonauts'un düzenli olarak kullandığı stat, ülke futbolunun merkez üssü konumunda bulunuyor. 2007 yılında FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası için inşa edilen yapı, açılışından bu yana birçok uluslararası turnuvaya başarıyla hizmet verdi. Arjantin'in şampiyonluk ipini göğüslediği ve Sergio Agüero'nun "Altın Ayakkabı" ödülünü kazandığı 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın yanı sıra, 2014 FIFA 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası da burada düzenlendi. Tesis ayrıca, Kanada'nın Jamaika'yı mağlup ederek 2022 Katar biletini aldığı unutulmaz Dünya Kupası eleme maçına da tanıklık etmişti.



İNGİLİZ TARZI MİMARİ VE GÜÇLÜ ATMOSFER



Yaklaşık 45 bin seyirci kapasitesine sahip olan stat, kompakt yapısı, dik tribünleri ve İngiltere Premier Lig tarzını yansıtan kısmi çatısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle kale arkalarındaki keskin eğim, taraftarları oyun alanına daha da yaklaştırarak stadyumda güçlü bir atmosfer yaratılmasını sağlıyor. Stadın Ontario Gölü'ne olan yakınlığı ise yaz aylarında oynanacak maçlarda hem futbolcular hem de taraftarlar için doğal bir serinlik ortamı yaratıyor.



KOLAY ULAŞIM VE CANLI ŞEHİR HAYATI



Toronto şehir merkezinin hemen güneybatısındaki Exhibition Place bölgesinde konumlanan stada ulaşım ağı oldukça gelişmiş durumda. TTC tramvay hattı ve GO Transit tren bağlantılarını kullanan taraftarlar, stadyuma doğrudan ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Yaz aylarında konserler ve festivallerle oldukça hareketli olan stat çevresi ile yakınlardaki Liberty Village bölgesi, maç günlerinde futbolseverlerin ana toplanma noktası olacak.



ZORLU MAÇ TAKVİMİ



Toronto Stadı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası organizasyonu kapsamında ev sahipliği yapacağı karşılaşmaların fikstürü ise şu şekilde:



Yarın: Kanada - Bosna Hersek



18 Haziran: Gana - Panama



20 Haziran: Almanya - Fildişi Sahili



24 Haziran: Panama - Hırvatistan



26 Haziran: Senegal - Irak



2 Temmuz: Son 32 Turu



