LGS öncesi milli takıma destek yürüyüşü
LGS heyecanı yaşayan Konyalı öğrenciler, sınav öncesi hem kendileri hem de Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkacak A Milli Takım için yürüyüş düzenledi. Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde Mevlana Meydanı'na gelen öğrenciler, başarı dileklerinin ardından gökyüzüne kırmızı kalpli balonlar bıraktı.
Sarraflar Çarşısı'nda toplanan özel bir okulun 8. sınıf öğrencileri, ellerinde Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde Mevlana Meydanı'na kadar yürüdü.
Mevlana Meydanı'nda meşaleler yakan öğrenciler, LGS sınavında ve Dünya Kupası'nda başarı için edilen duanın ardından gökyüzüne kırmızı kalpli balonlar bıraktı.
Öğrencilerden Zeynep Erva Dalkıran, LGS sınavına girecek tüm öğrencilere başarılar dileyerek, "İnşallah herkes istediği puanı alır. Milli takımımıza da başarılar diliyorum. Lütfen Dünya Kupası'nı alıp gelsinler. Konyalı olduğum için özel olarak Abdülkerim Bardakçı'yı çok seviyorum. Onlara başarılar diliyorum." diye konuştu.
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|Kongo D. Cumhuriyeti
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|3
|Portekiz
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|Özbekistan
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|Av.
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|1
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|2
|İngiltere
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|3
|Gana
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|Panama
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