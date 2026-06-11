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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
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Turnuvaya SADECE KALDI!

Spor dünyasının en pahalı statlarından birisi: Los Angeles SoFi Stadyumu

3,4 milyar dolarlık maliyetiyle dünyanın en pahalı stadyumları arasında yer alan SoFi Stadyumu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın önemli maçlarına ev sahipliği yapacak.

calendar 11 Haziran 2026 14:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Spor dünyasının en pahalı statlarından birisi: Los Angeles SoFi Stadyumu
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ABD'nin spor ve eğlence başkenti Los Angeles'ın Inglewood bölgesinde yer alan SoFi Stadyumu, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Stadyum, 3,4 milyar dolara ulaşan maliyetiyle spor dünyasının en pahalı statlarından birisi konumunda.

Tasarımı ve devasa teknolojik altyapısıyla geleceğin stadyumu olarak nitelendirilen tesis, futbol dünyasının en büyük organizasyonunda sahne alacak.

Dünyaca ünlü mimarlık firması HKS tarafından tasarlanan stadyum, 8 Eylül 2020 tarihinde düzenlenen dijital açılış töreniyle hizmete girdi. 3,4 milyar dolara ulaşan devasa bütçesiyle spor dünyasının en pahalı stadyumlarından biri olan tesis, Los Angeles'ın mimari siluetine modern bir dokunuş kazandırıyor.

A Milli Futbol Takımı, D Grubu'ndaki son maçında turnuvaya ev sahipliği yapan ülkelerden ABD ile bu stadyumda karşı karşıya gelecek.

- Önemli organizasyonlar

Kısa süre içerisinde uluslararası çapta birçok dev organizasyona ev sahipliği yapan stadyumda, 2022 Super Bowl LVI ve 2023 CONCACAF Gold Cup finalleri oynandı.

Stadyum ayrıca 2028 Yaz Olimpiyatları'nın açılış ve kapanış törenleri için de ana merkez olarak belirlendi.

- Amerikan futbolu takımlarına ev sahipliği yapıyor

SoFi Stadyumu, kurulduğu günden bu yana Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) iki önemli takımı olan Los Angeles Rams ve Los Angeles Chargers'a ev sahipliği yapıyor.

Futbol anlamında ise stadyumun çimleri, hem kulüp düzeyindeki özel turnuvalara hem de uluslararası milli maçlara açılmış durumda.

- Kapasite ve rekorlar

Amerikan futbolu müsabakalarında 70 bin 240 seyirci kapasitesine sahip SoFi Stadyumu, major etkinliklerde 100 bin kişiye kadar genişletilebilecek bir altyapıyla tasarlandı.

Dünya Kupası standartlarına uyum sağlamak amacıyla stadyumun kapasitesi 69 bin 650 koltuk olarak optimize edildi.

- Müzik dünyasının merkezi

SoFi Stadyumu sadece bir spor sahası değil, aynı zamanda dünyanın en büyük konserlerine ev sahipliği yapan bir eğlence merkezi.

Taylor Swift, BTS, The Rolling Stones ve Ed Sheeran gibi dünya yıldızları, stadyumun devasa "Oculus" ekran sistemi altında hayranlarıyla buluştu.

- 2026 FIFA Dünya Kupası ve çevresel etkinlikler

Los Angeles, Dünya Kupası süresince turnuvanın en yoğun şehirlerinden biri olacak.

SoFi Stadyumu, grup aşamalarından başlayarak çeyrek finallere kadar uzanan kritik maçlara ev sahipliği yapacak.

Stadyumun bulunduğu Hollywood Park kompleksi, turnuva boyunca taraftarlar için dev bir etkinlik alanına dönüşecek.

Bölgedeki parklar, interaktif oyun alanları ve dev ekranlı taraftar bölgeleri, maç biletine sahip olmayan futbolseverler için de turnuva atmosferini yaşama imkanı sunacak.

Los Angeles şehrinin genelinde ise futbol kültürünü kutlayan çeşitli festivallerin, müzik etkinliklerinin ve Dünya Kupası Köyü konseptli alanların kurulması planlanıyor.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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