Spor dünyasının en pahalı statlarından birisi: Los Angeles SoFi Stadyumu

ABD'nin spor ve eğlence başkenti Los Angeles'ın Inglewood bölgesinde yer alan SoFi Stadyumu, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.



Stadyum, 3,4 milyar dolara ulaşan maliyetiyle spor dünyasının en pahalı statlarından birisi konumunda.



Tasarımı ve devasa teknolojik altyapısıyla geleceğin stadyumu olarak nitelendirilen tesis, futbol dünyasının en büyük organizasyonunda sahne alacak.



Dünyaca ünlü mimarlık firması HKS tarafından tasarlanan stadyum, 8 Eylül 2020 tarihinde düzenlenen dijital açılış töreniyle hizmete girdi. 3,4 milyar dolara ulaşan devasa bütçesiyle spor dünyasının en pahalı stadyumlarından biri olan tesis, Los Angeles'ın mimari siluetine modern bir dokunuş kazandırıyor.



A Milli Futbol Takımı, D Grubu'ndaki son maçında turnuvaya ev sahipliği yapan ülkelerden ABD ile bu stadyumda karşı karşıya gelecek.



- Önemli organizasyonlar



Kısa süre içerisinde uluslararası çapta birçok dev organizasyona ev sahipliği yapan stadyumda, 2022 Super Bowl LVI ve 2023 CONCACAF Gold Cup finalleri oynandı.



Stadyum ayrıca 2028 Yaz Olimpiyatları'nın açılış ve kapanış törenleri için de ana merkez olarak belirlendi.



- Amerikan futbolu takımlarına ev sahipliği yapıyor



SoFi Stadyumu, kurulduğu günden bu yana Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) iki önemli takımı olan Los Angeles Rams ve Los Angeles Chargers'a ev sahipliği yapıyor.



Futbol anlamında ise stadyumun çimleri, hem kulüp düzeyindeki özel turnuvalara hem de uluslararası milli maçlara açılmış durumda.



- Kapasite ve rekorlar



Amerikan futbolu müsabakalarında 70 bin 240 seyirci kapasitesine sahip SoFi Stadyumu, major etkinliklerde 100 bin kişiye kadar genişletilebilecek bir altyapıyla tasarlandı.



Dünya Kupası standartlarına uyum sağlamak amacıyla stadyumun kapasitesi 69 bin 650 koltuk olarak optimize edildi.



- Müzik dünyasının merkezi



SoFi Stadyumu sadece bir spor sahası değil, aynı zamanda dünyanın en büyük konserlerine ev sahipliği yapan bir eğlence merkezi.



Taylor Swift, BTS, The Rolling Stones ve Ed Sheeran gibi dünya yıldızları, stadyumun devasa "Oculus" ekran sistemi altında hayranlarıyla buluştu.



- 2026 FIFA Dünya Kupası ve çevresel etkinlikler



Los Angeles, Dünya Kupası süresince turnuvanın en yoğun şehirlerinden biri olacak.



SoFi Stadyumu, grup aşamalarından başlayarak çeyrek finallere kadar uzanan kritik maçlara ev sahipliği yapacak.



Stadyumun bulunduğu Hollywood Park kompleksi, turnuva boyunca taraftarlar için dev bir etkinlik alanına dönüşecek.



Bölgedeki parklar, interaktif oyun alanları ve dev ekranlı taraftar bölgeleri, maç biletine sahip olmayan futbolseverler için de turnuva atmosferini yaşama imkanı sunacak.



Los Angeles şehrinin genelinde ise futbol kültürünü kutlayan çeşitli festivallerin, müzik etkinliklerinin ve Dünya Kupası Köyü konseptli alanların kurulması planlanıyor.



