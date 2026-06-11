Kulüplerin kamp merkezi Bolu hazır

YABANCI MİLLİ TAKIMLARIN TERCİHİ

OLİMPİK MERKEZDE REKOR BEKLENTİSİ

TESİS SAYISI VE YABANCI KULÜPLERİN İLGİSİ

Türkiye'nin önde gelen spor turizmi merkezlerinden Bolu, yeni sezon hazırlıkları için takımlara kapılarını açıyor. Kent merkezi, Karacasu beldesi, Bolu Dağı, Abant yolu ve Gerede ilçesinde bulunan tesisler, 20 Haziran ile 18 Eylül tarihleri arasındaki kamp dönemi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Bölgedeki oteller ve antrenman sahaları, kulüplere konaklama, idman, dinlenme ve hazırlık maçı yapma imkanlarını tek bir noktada sunuyor.Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, kentin yüksek irtifası, uygun iklimi ve coğrafi avantajları nedeniyle profesyonel spor kulüpleri için vazgeçilmez bir merkez haline geldiğini belirtti. Bolu'nun uluslararası arenada da adını duyurduğunu aktaran Güler, düşük sıcaklık ve nem oranının kamplar için ideal ortam sunduğunu, şehirde 20 doğal çim sahanın bulunduğunu ifade etti.Üst liglerde yer alan ekiplerle hazırlık maçı yapma imkanının büyük bir avantaj sağladığını vurgulayan Güler, 2025-2026 sezonunda 100'ün üzerinde profesyonel kulübün kentte kamp yaptığını hatırlattı. Güler, uluslararası hazırlık maçlarının cazibesiyle gelecek sezon kamp yapacak takım sayısında ciddi bir artış öngördüklerini dile getirdi.Futbolun yanı sıra diğer spor branşlarından da kente yoğun ilgi olduğuna dikkati çeken Güler, geçen yıl Bolu Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi ve Sporcu Eğitim Merkezi'nde 60'a yakın milli takımı ağırladıklarını açıkladı. Tesislerin modern altyapısı ve teknolojik donanımının antrenman kalitesini doğrudan artırdığını belirten Güler, bu yıl milli takım sayısında geçen yılın verilerinin çok üzerine çıkılmasını beklediklerini söyledi.Bolu Dağı'nda faaliyet gösteren bir otelin genel müdürü Hikmet Yeşilkaya, geçen yıl yaklaşık 30 takımı misafir ettiklerini, bu sezon ise 50'nin üzerinde ekibi beklediklerini ifade etti. Orta Doğu, Körfez ülkeleri, Azerbaycan, Kuzey Makedonya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden takımların beklendiğini belirten Yeşilkaya, her yıl artan talebin kentteki futbol sahası ve spor tesisi sayısının artırılmasını zorunlu kıldığını vurguladı.Abant yolu üzerindeki bir başka otelin genel müdürü Selahattin Yılmaz ise geçen sezon 46 takımı ağırladıklarını, bu yıl sayının 50'yi aşmasını öngördüklerini aktardı. Tesislerinde nizami ölçülerde 4 futbol sahası ve 1 kaleci antrenman sahası bulunduğunu belirten Yılmaz; bu sezon Suudi Arabistan, Cezayir, Arnavutluk, Kosova ve Azerbaycan'dan gelecek takımların Bolu'da kamp yapmasını beklediklerini sözlerine ekledi.