Mustafa Muhammed, Süper Lig'e dönüyor

Samsunspor, transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.



Kırmızı-beyazlılar, geçmişte Galatasaray forması da giyen 'Anakonda' lakaplı Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed ile temaslarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.



Karadeniz ekibinin, Nantes'da forma giyen 27 yaşındaki golcü için 2 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi planladığı belirtildi. Nantes formasıyla 24 maça çıkan Muhammed, fileleri 4 kez havalandırdı.



1 NUMARA BİLAL



Kırmızı Şimşekler, Kayserispor'a veda eden 27 yaşındaki file bekçisi Bilal Bayazıt ile anlaştı.



Karadeniz temsilcisiyle ön anlaşma imzalayan 1.85 boyundaki kaleci geçtiğimiz sezon Kayserispor formasıyla 28 karşılaşmada boy gösterdi. Bu karşılaşmalarda ağlarında 47 gol gördü ve 7 maçta kalesini gole kapatmasına rağmen takımının Süper Lig'den düşmesine engel olamadı.



Bilal, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Samsunspor ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.



