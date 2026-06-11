Beşiktaş, Aral Şimşir için keseyi açtı!

Beşiktaş'ın da devreye girdiği transfer yarışında Aral Şimşir, Danimarka'da yılın profili seçildiği sezonda 33 gole doğrudan katkı sağlayarak Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 11:40 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 11:45
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş, Aral Şimşir için keseyi açtı!
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Danimarka Ligi'ndeki performansıyla dikkatleri çeken milli futbolcu için Beşiktaş yönetiminin 9 milyon euroluk bir teklif sunduğu kaydedildi.



ABD'DEN VE FRANSA'DAN YAKIN TAKİP

Kulübü Midtjylland'ın ise genç oyuncu için en az 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi. Aral Şimşir'in transfer durumuyla Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ve ABD MLS temsilcisi San Diego'nun da ilgilendiği, Beşiktaş'ın bu süreci yakından takip ettiği vurgulandı.

DANİMARKA'DA YILIN PROFİLİ

Aral Şimşir, geride kalan 2025-2026 sezonunda gösterdiği performansla Danimarka Oyuncular Birliği tarafından "Yılın Profili" seçildi. Başarılı futbolcu, aldığı bu ödülün ardından yaptığı açıklamada, "Bu benim için inanılmaz bir anlam ifade ediyor.

Oyuncuların size oy vermesi farklı bir şey. Diğer futbolcuların sizi tanıması harika ve bunun için minnettar olacağım" ifadelerini kullandı.



HÜCUMDA ÇOK YÖNLÜ KATKI VE 33 GOL ETKİSİ

Asıl mevkisi sol kanat olan ancak sağ kanat, 10 numara ve santrfor arkasında da oynayabilen Aral Şimşir, teknik heyete taktiksel esneklik sunuyor. Bire birde adam eksiltme ve dripling yeteneğiyle öne çıkan oyuncu, uzaktan etkili şutlarıyla da dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz sezon Midtjylland formasıyla tüm kulvarlarda 54 resmi maça çıkan genç oyuncu, 12 gol ve 21 asist üreterek toplam 33 gole doğrudan etki etti. Şimşir, ligde oynadığı 21 maçta ise 8 gol ve 13 asiste imza attı.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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