Ayberk Karapo, Çorum yolcusu

Manisa FK, altyapısından yetişen Ayberk Karapo'nun transferi için Süper Lig'in yeni takımlarından Çorum FK ile anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 12:47
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Ayberk Karapo, Çorum yolcusu
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1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, altyapısından yetişen 21 yaşındaki genç sağ bek Ayberk Karapo'nun transferi konusunda Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Çorum FK ile prensip anlaşmasına vardı.

Ümit Milli Takım forması giyen Ayberk'in transferinden siyah-beyazlı kulübün 1.4 milyon euro bonservis bedeli elde edeceği bildirildi.

Altınordu'da futbola başlayıp, Manisa ekibinin altyapısında oynadıktan sonra 2022'de profesyonel sözleşme imzalayan Ayberk, 2024-25 sezonunu kiralık olarak Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'da geçirdi.

Geçen sezon yuvaya dönen genç savunmacı 1'inci Lig'de 34 müsabakada görev yaptı.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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