VakıfBank'ta Derya Cebecioğlu ile yollar ayrıldı

Sezonu Avrupa, Sultanlar Ligi ve Kupa Voley şampiyonu olarak tamamlayan VakıfBank Spor Kulübü, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Derya Cebecioğlu ile yollarını ayırdı. Altyapıdan yetişen tecrübeli oyuncuya kulübe sağladığı katkılardan dolayı teşekkür edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 13:42 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 13:50
Haber: Sporx.com
VakıfBank'ta Derya Cebecioğlu ile yollar ayrıldı
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VakıfBank Spor Kulübü, sezonu Avrupa, Sultanlar Ligi ve Kupa Voley olmak üzere üç şampiyonlukla tamamlamasının ardından yeni sezon hazırlıklarına başladı. Kadro planlaması doğrultusunda, altyapıdan yetişen tecrübeli smaçör Derya Cebecioğlu ile yolların ayrıldığı duyuruldu.



KUPA DOLU BİR KARİYER

Sarı-siyahlı ekipte 2018-2019 sezonunda A takıma yükselen Derya Cebecioğlu, kulübüyle sayısız başarıya imza attı. Tecrübeli smaçör, VakıfBank formasıyla bugüne dek 2 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 Sultanlar Ligi, 3 Kupa Voley ve 1 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.

VakıfBank Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Derya Cebecioğlu'na bugüne kadarki emekleri ve katkılarından dolayı teşekkür edilerek, gelecek kariyerinde başarı dileklerinde bulunuldu.

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