Üç büyüklerle anılan Senesi, imzayı attı!

Bournemouth'un deneyimli stoperi Marcos Senesi sözleşmesinin bitişiyle bedelsiz olarak takımdan ayrıldı.
Transferde adı Türkiye'den Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan 29 yaşındaki Arjantinli stoperin yeni takımı açıklandı.
Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Marcos Senesi'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Tecrübeli stoper, transfer sürecinin tamamlanmasının ardından 1 Temmuz itibarıyla resmi olarak takıma dahil olacak.
Transferin ardından açıklama yapan Senesi, Tottenham'da forma giyecek olmanın kendisi için büyük bir anlam taşıdığını ve kulübün en başından beri kendisine yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.
Arjantinli stoper, "Sahaya her çıktığımda taraftarları gururlandırmak ve kulübü hak ettiği yere taşımak için elimden geleni yapacağım. Tottenham ile kupalar kazanmak istiyorum ve bunun gerçekleşmesi için her şeyimi ortaya koyacağım." ifadelerini kullandı.
Tottenham Sportif Direktörü Johan Lange ise Senesi'nin teknik kapasitesi, oyun görüşü ve liderlik özellikleriyle öne çıkan bir savunmacı olduğunu belirtti.
Lange, "En üst seviyedeki deneyimi, topa hakimiyeti ve mücadeleci yapısıyla oyun anlayışımıza mükemmel uyum sağlayacak bir isim. Kariyerinin önemli bir döneminde aramıza katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.
Teknik direktör Roberto De Zerbi de Senesi'nin savunma hattına önemli katkı yapacağını ifade ederek, "Tecrübesi, top kullanma becerisi ve rekabetçi karakteriyle takımımıza önemli katkılar sağlayacak. Oyunu çok iyi okuyan ve zorlu ortamlarda başarılı olabilecek bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.
BOURNEMOUTH DÖNEMİNDE ÖNE ÇIKAN PERFORMANS
Sol ayağını etkili şekilde kullanan ve fiziksel gücüyle dikkat çeken stoper, son dört sezondur Bournemouth forması giyiyordu.
Arjantin'in Concordia kentinde dünyaya gelen Senesi, futbol eğitimine San Lorenzo de Almagro altyapısında başladı. Profesyonel kariyerine 2016'da adım atan savunmacı, 2019 yılında Avrupa'ya transfer olarak Feyenoord Rotterdam kadrosuna katıldı.
Hollanda ekibinde üç sezon geçiren Senesi, Avrupa kupalarında düzenli olarak forma şansı buldu ve 2022'de takımının UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline yükselmesinde önemli rol oynadı.
Aynı yıl Premier Lig'e transfer olan Arjantinli futbolcu, Bournemouth formasıyla takımının yükselişinde etkili oldu ve kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edilen sezonda önemli katkılar sağladı.
Transferde adı Türkiye'den Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan 29 yaşındaki Arjantinli stoperin yeni takımı açıklandı.
Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Marcos Senesi'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Tecrübeli stoper, transfer sürecinin tamamlanmasının ardından 1 Temmuz itibarıyla resmi olarak takıma dahil olacak.
Transferin ardından açıklama yapan Senesi, Tottenham'da forma giyecek olmanın kendisi için büyük bir anlam taşıdığını ve kulübün en başından beri kendisine yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.
Arjantinli stoper, "Sahaya her çıktığımda taraftarları gururlandırmak ve kulübü hak ettiği yere taşımak için elimden geleni yapacağım. Tottenham ile kupalar kazanmak istiyorum ve bunun gerçekleşmesi için her şeyimi ortaya koyacağım." ifadelerini kullandı.
Tottenham Sportif Direktörü Johan Lange ise Senesi'nin teknik kapasitesi, oyun görüşü ve liderlik özellikleriyle öne çıkan bir savunmacı olduğunu belirtti.
Lange, "En üst seviyedeki deneyimi, topa hakimiyeti ve mücadeleci yapısıyla oyun anlayışımıza mükemmel uyum sağlayacak bir isim. Kariyerinin önemli bir döneminde aramıza katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.
Teknik direktör Roberto De Zerbi de Senesi'nin savunma hattına önemli katkı yapacağını ifade ederek, "Tecrübesi, top kullanma becerisi ve rekabetçi karakteriyle takımımıza önemli katkılar sağlayacak. Oyunu çok iyi okuyan ve zorlu ortamlarda başarılı olabilecek bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.
BOURNEMOUTH DÖNEMİNDE ÖNE ÇIKAN PERFORMANS
Sol ayağını etkili şekilde kullanan ve fiziksel gücüyle dikkat çeken stoper, son dört sezondur Bournemouth forması giyiyordu.
Arjantin'in Concordia kentinde dünyaya gelen Senesi, futbol eğitimine San Lorenzo de Almagro altyapısında başladı. Profesyonel kariyerine 2016'da adım atan savunmacı, 2019 yılında Avrupa'ya transfer olarak Feyenoord Rotterdam kadrosuna katıldı.
Hollanda ekibinde üç sezon geçiren Senesi, Avrupa kupalarında düzenli olarak forma şansı buldu ve 2022'de takımının UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline yükselmesinde önemli rol oynadı.
Aynı yıl Premier Lig'e transfer olan Arjantinli futbolcu, Bournemouth formasıyla takımının yükselişinde etkili oldu ve kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edilen sezonda önemli katkılar sağladı.