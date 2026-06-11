Galatasaray'da kontenjan için Kevin Danois

Galatasaray, Auxerre forması giyen genç oyuncu Kevin Danois için yeniden harekete geçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 10:24
Haber: Yeni Asır, Fotoğraf: Instagram
Galatasaray'da kontenjan için Kevin Danois
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray, orta alan için bir 10 numara ve bir merkez orta saha hamlesi yapacak.

YENİDEN HAREKETE GEÇTİ

Sarı-kırmızılılar, kış döneminde Kevin Danois için Auxerre Kulübü'yle temaslarda bulunmuştu. Ancak sonuç alınamadı. 21 yaşındaki merkez orta saha konusunda sarı-kırmızılıların yeniden harekete geçeceği öğrenildi.

Fransız futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği 10+4'lük kontenjandaki "genç" kriterini fazlasıyla karşılıyor.

ŞARTLAR ZORLANACAK

Genç yetenek geride bıraktığımız sezonda Ligue 1'de 33 maça çıktı. Sahada 2.839 dakika kalan Kevin Danois, 3 gol ve 1 asist üretti.

Galatasaray genç oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm şartları zorlayacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.