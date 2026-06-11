Galatasaray'da kontenjan için Kevin Danois

Galatasaray, orta alan için bir 10 numara ve bir merkez orta saha hamlesi yapacak.
YENİDEN HAREKETE GEÇTİ
Sarı-kırmızılılar, kış döneminde Kevin Danois için Auxerre Kulübü'yle temaslarda bulunmuştu. Ancak sonuç alınamadı. 21 yaşındaki merkez orta saha konusunda sarı-kırmızılıların yeniden harekete geçeceği öğrenildi.
Fransız futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği 10+4'lük kontenjandaki "genç" kriterini fazlasıyla karşılıyor.
ŞARTLAR ZORLANACAK
Genç yetenek geride bıraktığımız sezonda Ligue 1'de 33 maça çıktı. Sahada 2.839 dakika kalan Kevin Danois, 3 gol ve 1 asist üretti.
Galatasaray genç oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm şartları zorlayacak.
YENİDEN HAREKETE GEÇTİ
Sarı-kırmızılılar, kış döneminde Kevin Danois için Auxerre Kulübü'yle temaslarda bulunmuştu. Ancak sonuç alınamadı. 21 yaşındaki merkez orta saha konusunda sarı-kırmızılıların yeniden harekete geçeceği öğrenildi.
Fransız futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği 10+4'lük kontenjandaki "genç" kriterini fazlasıyla karşılıyor.
ŞARTLAR ZORLANACAK
Genç yetenek geride bıraktığımız sezonda Ligue 1'de 33 maça çıktı. Sahada 2.839 dakika kalan Kevin Danois, 3 gol ve 1 asist üretti.
Galatasaray genç oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm şartları zorlayacak.