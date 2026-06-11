Trabzonspor'da yeni hedef Anthony Dennis

Trabzonspor, Göztepe forması giyen orta saha oyuncusu Anthony Dennis ile ilgileniyor. Göztepe, 21 yaşındaki oyuncusu için kapıyı 7 milyon euro'dan açtı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 12:42
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da yeni hedef Anthony Dennis
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Göztepe'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis, Trabzonspor'un radarına girdi.

TRABZONSPOR'DAN TEKLİF

Sarı-kırmızılılarda 2,5 sezondur sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin de ilgisini çeken 21 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor'un sarı-kırmızılılara teklif götürdüğü ifade edildi.

7 MİLYON EURO

Sport Republic şirketinin genç futbolcu için kapıyı 7 milyon euro'dan açtığı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Avrupa'dan ise şu an için Dennis'le ilgili bir transfer teklifi gelmediği, Trabzonspor'un transferde elinin güçlü olduğu kaydedildi. Göztepe'ye 2022 yılında U19 takımına gelen Dennis, teknik direktör Stanimir Stoilov'un keşfiyle A takıma yükseldi. Önce 1'inci Lig'de takımın önemli bir parçası haline gelen Dennis, Süper Lig'de de takımın en istikrarlı oyuncularından biri haline geldi. Dennis, bu sezon 31 Süper Lig maçına çıkıp 3 gol kaydetti.

İBRAHİM SABRA AMELİYAT OLDU

Göztepe'nin golcü futbolcusu İbrahim Sabra, ameliyat oldu. FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak Ürdün Milli Takımı'nın kadrosuna dahil olan ancak idmanda sol ayak bileğinden sakatlanan genç futbolcu, Ürdün'ün başkenti Amman'da ayak bileğinden operasyon geçirdi. Dünya Kupası kadrosundan çıkarılan Sabra'nın 6 ile 8 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
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