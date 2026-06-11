Beşiktaş'ta Salih Uçan gelişmesi

Beşiktaş'ta tecrübeli orta saha oyuncusu Salih Uçan ile ilgili beklenen karar netleşti. Siyah-beyazlı yönetim, 32 yaşındaki futbolcunun mevcut sözleşmesinde yer alan opsiyon şartlarının karşılanmadığını belirterek oyuncuyla yollarını ayırdı.
ITALIANO'NUN PLANLARI ARASINDA YOK
Salih Uçan ile yolların ayrılmasında sözleşme detaylarının yanı sıra teknik heyetin kurgusu da belirleyici oldu. Tecrübeli orta saha oyuncusunun, Vincenzo İtaliano'nun takım planlaması ve oyun şablonu içerisinde yer almadığı ifade edildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Siyah-beyazlı formayla geride kalan sezonda Trendyol Süper Lig'de 19 karşılaşmada süre bulan Salih Uçan, lig maçlarında takımına herhangi bir skor katkısı sağlayamadı. Tecrübeli futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta forma şansı bulurken, bu mücadeleleri 1 gol ve 1 asistlik performansla tamamladı.
ITALIANO'NUN PLANLARI ARASINDA YOK
Salih Uçan ile yolların ayrılmasında sözleşme detaylarının yanı sıra teknik heyetin kurgusu da belirleyici oldu. Tecrübeli orta saha oyuncusunun, Vincenzo İtaliano'nun takım planlaması ve oyun şablonu içerisinde yer almadığı ifade edildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Siyah-beyazlı formayla geride kalan sezonda Trendyol Süper Lig'de 19 karşılaşmada süre bulan Salih Uçan, lig maçlarında takımına herhangi bir skor katkısı sağlayamadı. Tecrübeli futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta forma şansı bulurken, bu mücadeleleri 1 gol ve 1 asistlik performansla tamamladı.