Beşiktaş'ta Salih Uçan gelişmesi

Beşiktaş'ta 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan'ın sözleşmesinde yer alan opsiyon şartlarının karşılanmadığı bildirildi. Vincenzo İtaliano'nun yeni dönem planları arasında bulunmayan tecrübeli futbolcuyla yolların ayrıldığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 10:24 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 10:25
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta Salih Uçan gelişmesi
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Beşiktaş'ta tecrübeli orta saha oyuncusu Salih Uçan ile ilgili beklenen karar netleşti. Siyah-beyazlı yönetim, 32 yaşındaki futbolcunun mevcut sözleşmesinde yer alan opsiyon şartlarının karşılanmadığını belirterek oyuncuyla yollarını ayırdı.



ITALIANO'NUN PLANLARI ARASINDA YOK

Salih Uçan ile yolların ayrılmasında sözleşme detaylarının yanı sıra teknik heyetin kurgusu da belirleyici oldu. Tecrübeli orta saha oyuncusunun, Vincenzo İtaliano'nun takım planlaması ve oyun şablonu içerisinde yer almadığı ifade edildi.



GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Siyah-beyazlı formayla geride kalan sezonda Trendyol Süper Lig'de 19 karşılaşmada süre bulan Salih Uçan, lig maçlarında takımına herhangi bir skor katkısı sağlayamadı. Tecrübeli futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta forma şansı bulurken, bu mücadeleleri 1 gol ve 1 asistlik performansla tamamladı.

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2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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