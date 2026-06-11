Josko Gvardiol, Real Madrid için bekliyor!

Real Madrid'in ilgilendiği Josko Gvardiol, İspanyol ekibinin ilgisinin ardından Manchester City ile yeni sözleşme için bekleme kararı aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 13:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Josko Gvardiol, Real Madrid için bekliyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Manchester City forması giyen Josko Gvardiol, Real Madrid'in ilgisinin ardından yeni sözleşme için bekleme kararı aldı.

AS'ta yer alan habere göre, Real Madrid ile son dönemde adı geçen Hırvat savunma oyuncusu, İspanyol devinin bu ilgisinin farkında. Gvardiol, Real Madrid'in ilgisinin ardından Manchester City ile yeni sözleşmesi için beklemeye geçti.

GELECEĞİ İÇİN YANIT

Barcelona ile de geçtiğimiz haftalarda adı geçen 24 yaşındaki savunma oyuncusu, bu haberlerle ilgili, "Manchester City'de mutluyum ve ihtiyacım olan her şeye sahibim. Dünya Kupası'ndan sonra neler olacağını göreceğiz." demişti.

MANCHESTER CITY İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösterilen Josko Gvardiol'un, bonservisinin bulunduğu Manchester City ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Manchester City'de geride kalan sezonda 25 maçta süre bulan Gvardiol, 2 gol attı ve 5 asist yaptı.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.