Josko Gvardiol, Real Madrid için bekliyor!

Manchester City forması giyen Josko Gvardiol, Real Madrid'in ilgisinin ardından yeni sözleşme için bekleme kararı aldı.



AS'ta yer alan habere göre, Real Madrid ile son dönemde adı geçen Hırvat savunma oyuncusu, İspanyol devinin bu ilgisinin farkında. Gvardiol, Real Madrid'in ilgisinin ardından Manchester City ile yeni sözleşmesi için beklemeye geçti.



GELECEĞİ İÇİN YANIT



Barcelona ile de geçtiğimiz haftalarda adı geçen 24 yaşındaki savunma oyuncusu, bu haberlerle ilgili, "Manchester City'de mutluyum ve ihtiyacım olan her şeye sahibim. Dünya Kupası'ndan sonra neler olacağını göreceğiz." demişti.



MANCHESTER CITY İLE SÖZLEŞMESİ



Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösterilen Josko Gvardiol'un, bonservisinin bulunduğu Manchester City ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



SEZON PERFORMANSI



Manchester City'de geride kalan sezonda 25 maçta süre bulan Gvardiol, 2 gol attı ve 5 asist yaptı.







