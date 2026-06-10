Fenerbahçe için İstanbul'a geldi: Amara Diouf

Fenerbahçe'nin transferi için anlaşma sağladığı 18 yaşındaki Amara Diouf ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Senegalli genç yıldız adayı, sarı-lacivertli kulüp için sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi.
2030 YILINA KADAR ANLAŞMA
Daha önce tarafların 2030 yılına kadar sürecek bir sözleşme konusunda anlaşma sağladığı öne sürülürken, genç futbolcunun İstanbul'a gelişi transferde artık son aşamaya gelindiğini göz önüne serdi.
SAĞLIK KONTROLLERİNİN ARDINDAN İMZA
Uzun süren sakatlığını geride bırakan ve yeniden sahalara dönen 18 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin büyük yatırım yaptığı genç yeteneğin kısa süre içerisinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
"GELECEĞİN SADIO MANE'Sİ" OLARAK GÖSTERİLİYOR
Senegal futbolunun en önemli genç potansiyelleri arasında gösterilen Amara Diouf, özellikle alt yaş milli takımında gösterdiği performansla adından söz ettirmişti.
Senegal'in şampiyonluğa ulaştığı 2023 U17 Afrika Uluslar Kupası'nda rakip fileleri 5 kez havalandıran genç futbolcu, turnuvanın en değerli oyuncusu seçilme başarısı göstermişti. Diouf, ülkesinde sergilediği bu potansiyel sebebiyle "geleceğin Sadio Mane'si" olarak nitelendiriliyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Senegalli genç yıldız adayı, sarı-lacivertli kulüp için sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi.
2030 YILINA KADAR ANLAŞMA
Daha önce tarafların 2030 yılına kadar sürecek bir sözleşme konusunda anlaşma sağladığı öne sürülürken, genç futbolcunun İstanbul'a gelişi transferde artık son aşamaya gelindiğini göz önüne serdi.
SAĞLIK KONTROLLERİNİN ARDINDAN İMZA
Uzun süren sakatlığını geride bırakan ve yeniden sahalara dönen 18 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin büyük yatırım yaptığı genç yeteneğin kısa süre içerisinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
"GELECEĞİN SADIO MANE'Sİ" OLARAK GÖSTERİLİYOR
Senegal futbolunun en önemli genç potansiyelleri arasında gösterilen Amara Diouf, özellikle alt yaş milli takımında gösterdiği performansla adından söz ettirmişti.
Senegal'in şampiyonluğa ulaştığı 2023 U17 Afrika Uluslar Kupası'nda rakip fileleri 5 kez havalandıran genç futbolcu, turnuvanın en değerli oyuncusu seçilme başarısı göstermişti. Diouf, ülkesinde sergilediği bu potansiyel sebebiyle "geleceğin Sadio Mane'si" olarak nitelendiriliyor.