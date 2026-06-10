Barcelona'dan Rashford sürprizi

Barcelona, Marcus Rashford için 5 gün içinde sona erecek 30 Milyon €'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Haziran 2026 13:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Barcelona'dan Rashford sürprizi
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Barcelona, Marcus Rashford için sözleşmesinde yer alan 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlanırken, İngiliz yıldızın geleceğiyle ilgili yeni bir formül üzerinde duruyor.

30 MİLYON EURO ÖDENMEYECEK

Katalan ekibinin, Manchester United'dan kiraladığı Rashford'un bonservisini alma konusunda geri adım attığı belirtildi. 15 Haziran'da sona erecek olan 30 milyon euroluk satın alma maddesinin kullanılmasının beklenmediği ifade edildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Barcelona, Rashford'u tamamen kaybetmek istemiyor. Bu nedenle kulüp yönetimi, İngiliz futbolcu için Manchester United'a yeni bir kiralama teklifi sunma seçeneğini değerlendiriyor.

Ancak Manchester United cephesinin önceliğinin bonservisli satış olduğu ve ikinci bir kiralama formülüne sıcak bakmadığı aktarıldı. Bu nedenle taraflar arasında yapılacak görüşmelerin oyuncunun geleceğini belirlemesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yaz Manchester United'dan Barcelona'ya kiralanan Rashford'un sözleşmesinde 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu. Barcelona'nın bu maddeyi kullanmaması halinde İngiliz oyuncu sezon sonunda Manchester United'a geri dönecek.

27 yaşındaki futbolcunun ise Barcelona'da kalmaya sıcak baktığı ve geleceğine ilişkin kararın kısa süre içinde netleşmesini istediği kaydedildi.

BAYERN MÜNİH İDDİASI

Öte yandan Bayern Münih'in Rashford'un transfer sürecini yakından takip ettiği, Alman ekibinin önümüzdeki günlerde teklif yapabileceği öne sürüldü.

Geride kalan sezon Barcelona'da 49 resmi maça çıkan Rashford, 14 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

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