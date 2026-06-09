Real Madrid'de Alvaro Arbeloa dönemi sona erdi!

Real Madrid, Alvaro Arbeloa ile yolların ayrıldığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Haziran 2026 20:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Real Madrid'de Alvaro Arbeloa dönemi sona erdi!
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Real Madrid, teknik direktör Alvaro Arbeloa ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, Real Madrid ile Alvaro Arbeloa'nın, A takım teknik direktörlüğü görevine son verilmesi konusunda karşılıklı anlaşmaya vardığı duyuruldu. 

Eflatun-beyazlılar, kulübün altyapısına katıldığı ilk günden bu yana kariyeri boyunca sadakat, bağlılık ve profesyonellik gösteren Arbeloa'ya teşekkür etti. 

Kulüpten yapılan açıklamada, Arbeloa'nın kişiliği ve duruşunun Real Madrid'in değerlerini temsil eden önemli bir örnek olduğu vurgulandı.

Real Madrid ayrıca, "Her zaman evi olmaya devam edecek olan Real Madrid, Álvaro Arbeloa'ya ve ailesine hayatlarının bu yeni döneminde başarılar ve bol şans dilemektedir." ifadelerine yer verdi.

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